Тем более, что во многих случаях депортация может стать причиной запрета въезда и во всю Шенгенскую зону. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Работа для украинцев в Чехии: процедура трудоустройства, зарплата и вакансии

За что могут депортировать из Чехии

  • Нарушение иммиграционного законодательства

Например, нелегальное пребывание в стране без действительной визы или вида на жительство. Учитывается и просрочка разрешенного срока.

Также причиной депортации могут стать работа без разрешения или ложные данные в документах.

  • Уголовные правонарушения

Могут депортировать не только тех, кто совершил тяжелое преступление, а тех, кто может представлять угрозу общественному порядку, безопасности или здоровью населения. Например, регулярные нарушения правил дорожного движения или вождение в нетрезвом состоянии.

  • Пренебрежение обязательствами

Отказ явиться на вызов полиции или миграционной службы, или несоблюдение условий проживания (например, отсутствие жилья или регистрации) тоже могут стать причиной депортации.

Обратите внимание. Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать в Чехии.