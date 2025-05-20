Тем более, что во многих случаях депортация может стать причиной запрета въезда и во всю Шенгенскую зону. Об этом пишет 24 Канал.
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За что могут депортировать из Чехии
- Нарушение иммиграционного законодательства
Например, нелегальное пребывание в стране без действительной визы или вида на жительство. Учитывается и просрочка разрешенного срока.
Также причиной депортации могут стать работа без разрешения или ложные данные в документах.
- Уголовные правонарушения
Могут депортировать не только тех, кто совершил тяжелое преступление, а тех, кто может представлять угрозу общественному порядку, безопасности или здоровью населения. Например, регулярные нарушения правил дорожного движения или вождение в нетрезвом состоянии.
- Пренебрежение обязательствами
Отказ явиться на вызов полиции или миграционной службы, или несоблюдение условий проживания (например, отсутствие жилья или регистрации) тоже могут стать причиной депортации.
Обратите внимание. Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать в Чехии.