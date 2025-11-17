У Польщі невідомі підірвали частину колії: як зміниться рух потягів з України

Польська сторона повідомила, що інформація про спробу диверсії на колії підтвердилася – спрацював вибуховий пристрій.

У Польщі невідомі особи пошкодили залізничні колії на ділянці Варшава–Люблін. Аварії потягів вдалося уникнути, та через диверсію відбудеться затримка у русі потяга Київ–Варшава, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про диверсію на колії в Польщі?

Вранці 16 листопада машиніст потяга в районі Жичина, міста за 60 кілометрів від польської столиці, повідомив диспетчерам про пошкодження колії. Сам потяг не зійшов з рейок, і усі, хто перебували у потязі – двоє пасажирів та кілька членів бригади – не постраждали.

Пасажирів вдалося евакуювати, а місце події обгородили для проведення розслідування та ремонтних робіт. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже прокоментував інцидент на залізничних коліях та заявив, що перебуває у контакті з головою МВС Польщі.

На жаль, найгірші підозри підтвердилися. На лінії Варшава-Люблін (село Міка) стався акт диверсії. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію,

– написав він.

За словами прем'єр-міністра, акт саботажу направлений проти польської держави та її громадян. Окрім того, Туск заявив, що маршрут, на якому стався вибух, є критично важливим для постачання гуманітарної допомоги в Україну.

Як диверсія вплине на рух потягів з України?

Рух потягів на ділянці, де відбувся вибух, наразі здійснюється суміжною колією.

Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму – також за графіком,

– мовиться у повідомленні Укрзалізниці.

