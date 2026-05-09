Чи можуть квитки на літак стати дорожчими вже після покупки: у ЄС дали чітку відповідь

На тлі кризи на Близькому Сході ціни на пальне різко зростають – і для туристів це погані новини, адже стають дорожчими також і авіаквитки. Тож у ЄС роз'яснили, чи можуть авіакомпанії додавати до вартості польоту збори за пальне.

В Брюсселі попередили, що попри паливну кризу, авіакомпанії не мають права стягувати будь-які додаткові гроші з пасажирів після придбання квитків. Також сам по собі дорогий гас не є виправданням, аби ухилятися від компенсації пасажирам, пише Euronews.

Чи можуть ціни на квитки зрости після покупки?

Нещодавно іспанський лоукостер Volotea почав використовувати практику, що дуже не подобається туристам – після покупки квитків пасажири літака почали отримувати інформацію про те, що мусять сплатити додатковий збір, адже ціни на пальне дуже зросли. Та у Комісії для транспортного сектору ЄС попереджають, що такі дії авіакомпанії незаконні.

Будь-хто, хто продає авіаквитки, повинен завжди показувати остаточну ціну, яку пасажир сплатить. Це включає всі неминучі та передбачувані податки, збори та платежі. Додавання паливного збору до квитка після його придбання не може бути виправданим,

– заявив речник Комісії.

Тим часом іспанський лоукостер заявляє, що переглядає ринкові ціни на пальне за тиждень до вильоту, і тоді застосовує доплату у випадку, якщо ціни зросли. Втім, якщо ціна знижується, частина вартості квитка повертається пасажирам. Уникнути доплати неможливо: вона є обов'язковою для підтвердження місця на рейсі.

У зв'язку з цим прецедентом іспанська організація захисту прав споживачів Facua вже закликала розслідувати справу – там переконані, що практика незаконна.



Ціни на авіаквитки не мають зростати після покупки / Фото Pexels

Що робити, якщо рейс скасували?

Зростання цін на паливо призвело до ще однієї неприємної проблеми – кілька великих європейських авіакомпаній, зокрема Lufthansa, British Airways та KLM, скасували чимало своїх рейсів, адже з новими цінами вважають їх нерентабельними чи невигідними.

Та в Комісії заявили, що пасажири, які постраждали від таких дій, все ще підпадають під дію прав авіапасажирів ЄС. Відтак, компанії не звільняються від відшкодування грошей – хіба що вони можуть довести, що скасувати рейс довелося через надзвичайні обставини, наприклад, місцеву нестачу палива.

Важливо! Якщо рейс скасовують менш ніж за 14 днів до запланованого вильоту, авіаперевізники зазвичай зобов'язані виплати компенсацію: повне відшкодування вартості квитка, або ж ваучер на таку саму суму для майбутнього рейсу.

Як зростає вартість палива?

З початку конфлікту в Ірані, що почався у лютому, вартість авіаційного палива зросла більш ніж вдвічі – і найбільше на це впливає закриття Ормузької протоки. Це призвело до скорочення приблизно п'ятої частини світового постачання нафти.

Саме вартість палива становить приблизно 20 – 40% від експлуатаційних витрат авіакомпаній, пише BBC. І лише минулого тижня ціна на європейське паливо досягла історичного максимуму – 1883 долари за тонну. Для порівняння, до початку війни вона становила 831 долар.

Тож мандрівників попереджають, що надалі вартість пального і, відповідно, квитків, продовжуватиме зростати. А рейси в міру продовження конфлікту можуть і надалі скасовувати.

До слова, через зростання вартості пального страждають не лише авіакомпанії, але й готелі – чимало туристів тепер не мають фінансової можливості подорожувати. Через це мережа готелів у Британії вдалася до незвичних заходів – там мандрівникам компенсують гроші за добирання за умови, що вони забронюють номер на кілька ночей. Отримати можна до 29 євро.