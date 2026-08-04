Зовсім невеликий відсоток: ось скільки українців отримують соцвиплати у Польщі

З 2022 року до Польщі з України прибуло дуже багато біженців – але далеко не всі з них наразі мають право на соціальну допомогу від Управління у справах іноземців.

Наразі у Польщі перебуває приблизно 960 – 980 тисяч українських біженців, пише InPoland. Та соціальну допомогу отримують не всі.

Скільки українців отримують соцдопомогу у Польщі?

Відповідно до останнього звіту Управління у справах іноземців, з українців, що користуються у Польщі тимчасовим захистом, соціальну допомогу отримують тільки 2300 осіб. З цих людей 55% є чоловіками, а 45% – жінками.

У звіті також зазначено, що допомогу отримують 2 категорії українців. Приблизно 1300 людей, що розміщені у центрах для біженців, отримують гроші на харчування, медичне забезпечення та проживання. А ще приблизно 1000 українців живуть поза центрами – і їм щомісяця видається грошова допомога на покриття витрат на проживання й харчування.

Які виплати можуть отримувати українці у Польщі?

Окрім соціальної допомоги від Управління у справах іноземців українці в Польщі все ж можуть отримувати кілька видів грошових виплат, але більшість з них пов'язані з допомогою у догляді за дітьми. Для того, аби претендувати на будь-яку грошову підтримку, потрібно мати статус PESEL UKR, або будь-яку іншу законну підставу перебувати у Польщі, а також подати заяву у встановлений термін.

Ось які виплати доступні для українців у Польщі: