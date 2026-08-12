В українців у Польщі забрали доступ до важливих документів: як його відновити

Частина українців, що зараз перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, втратили доступ до своїх цифрових документів у застосунку mObywatel. Через це підтвердити свій статус перебування, а також користуватися певними електронними посвідченнями неможливо.

mObywatel – це застосунок, у якому містяться важливі для українців у Польщі документи, що підтверджують легальність перебування у країні. І частина біженців виявили, що втратили доступ до них, та в Міністерстві цифровізації Польщі пояснили, як саме відновити доступ.

Як відновити доступ до документів у mObywatel?

Відновити доступ досить просто – для цього потрібно вручну оновити застосунок, а після цього повторно підтвердити особу. Проблема стосується українців, які мають номер PESEL UKR та використовують у застосунку документ Diia.pl. Саме він дозволяє підтвердити свою особу та легальність перебування в Польщі через тимчасовий захист.

Підтвердити особу можна через:

електронний документ e-dowód;

довірений профіль;

електронний банкінг.

Окремо прив'язати свої шкільні квитки потрібно також українським школярам. Для цього слід згенерувати новий QR-код на Інтегрованій освітній платформі, а тоді додати документ у застосунок mObywatel Junior.

Студентам, що не встигли переактивувати свій документ до 5 серпня, доведеться звернутися до деканату навчального закладу, аби отримати новий QR-код і повторно додати студентський у застосунок. Для усіх інших документів користувачам потрібно зайти у налаштування та самостійно запустити процедуру оновлення.

Які ще документи потрібно оновити у Польщі?

В частини українців залишилося зовсім небагато часу, аби оновити особисті дані для одного документа, інакше можна втратити не лише виплати, але й тимчасовий захист. До 31 серпня людям, що отримували тимчасовий захист без закордонного паспорта, а також тим, що змінили його згодом, потрібно оновити дані PESEL UKR.

Оновити дані можна у будь-якому Urząd gminy або Urząd miasta, і за це не потрібно платити. З собою потрібно мати тільки закордонний паспорт.