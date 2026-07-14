У соцмережах активно поширюють повідомлення про те, що дані PESEL потрібно обов'язково оновити усім українцям, інакше можна втратити захист. Насправді ж це не так, і зробити це потрібно тільки тим людям, що отримували статус без паспорта, або ж змінили документи з того часу, роз'яснили у польському уряді.

Кому з українців потрібно оновити дані в Польщі?

Оновити інформацію у польських реєстрах насамперед потрібно трьом категоріям біженців у Польщі:

тим, що отримали PESEL UKR без дійсного закордонного паспорта, а лише на підставі заяви чи свідоцтва про народження;

тим, що після оформлення PESEl отримали новий закордонний паспорт, або ж змінили персональні дані і ще не внесли ці зміни до реєстру;

тим, що мають дітей, яким PESEL оформлювали без паспорта, але згодом дитина отримала його.

Якщо ж під час отримання PESEL UKR ви пред'явили чинний закордонний паспорт і після цього не змінювали дані, не потрібно додатково звертатися до державних органів лише через зміну правила.

Як саме можна оновити дані?

Тим же українцям у Польщі, яким потрібно оновити дані, слід особисто звернутися до будь-якого Urząd gminy або Urząd miasta. Але із собою потрібно мати закордонний паспорт. Також може виникнути необхідність пройти повторну ідентифікацію і здати відбитки пальців.

Дистанційно оновити інформацію неможливо, а процедура проводиться особисто.

Для людей, що проігнорують вимогу, наслідки можуть виявитися серйозними: якщо не оновити дані до 31 серпня, вже наступного дня буде втрачено статус тимчасового захисту.

У реєстрі статус з UKR зміниться на NUE, що означатиме втрату права на перебування в Польщі на підставі тимчасового захисту, а також втрату усіх пов'язаних з цим захистом пільг.