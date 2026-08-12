mObywatel – это приложение, в котором хранятся важные для украинцев в Польше документы, подтверждающие законность пребывания в стране. Некоторые беженцы обнаружили, что лишились доступа к ним, и в Министерстве цифровизации Польши объяснили, как именно восстановить доступ.

Как восстановить доступ к документам в mObywatel?

Восстановить доступ довольно просто – для этого нужно вручную обновить приложение, а после этого повторно подтвердить личность. Проблема касается украинцев, у которых есть номер PESEL UKR и которые используют в приложении документ Diia.pl. Именно он позволяет подтвердить свою личность и законность пребывания в Польше в рамках временной защиты.

Подтвердить личность можно с помощью:

электронный документ e-dowód;

доверенный профиль;

электронный банкинг.

Отдельно привязать свои школьные билеты необходимо также украинским школьникам. Для этого следует сгенерировать новый QR-код на Интегрированной образовательной платформе, а затем добавить документ в приложение mObywatel Junior.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Студентам, которые не успели переактивировать свой документ до 5 августа, придется обратиться в деканат учебного заведения, чтобы получить новый QR-код и повторно добавить студенческий билет в приложение. Для всех остальных документов пользователям необходимо зайти в настройки и самостоятельно запустить процедуру обновления.

Что еще нужно обновить в Польше?

У части украинцев осталось совсем немного времени, чтобы обновить личные данные для одного документа, иначе можно лишиться не только выплат, но и временной защиты. До 31 августа людям, получавшим временную защиту без заграничного паспорта, а также тем, кто сменил его впоследствии, необходимо обновить данные PESEL UKR.

Обновить данные можно в любом Urząd gminy или Urząd miasta, и за это не нужно платить. С собой нужно иметь только загранпаспорт.