Це небезпечно: у Туреччині заборонено показувати популярний серед українців жест

Культура Туреччини дещо відрізняється від європейської. Через один жест, який широко використовують українці, можна потрапити у серйозні неприємності.

Цей жест вважається дещо непристойним у багатьох країнах, але у Туреччині його сприймають за грубу образу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Який жест не слід показувати у Туреччині

Мовиться про дулю – жест, який знають всі українці. Це коли рука стулена в кулак, а великий палець просунутий між вказівним і середнім пальцями.

У нас дуля використовується і як жест відмови, і як захист від вроків, і як повідомлення про те, що чогось немає. І образою вона може бути лише в певному контексті.

А ось у Туреччині цей жест має агресивне та грубе значення, й іноді навіть може означати готовність до бійки.



У Туреччині не можна показувати дулю / Вікіпедія

До слова, Туреччина – не єдина країна, де через жест рукою можна нарватися на проблеми та вскочити у халепу.

Наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах не можна показувати середній палець. Це порушення, яке може призвести до арешту, штрафів або депортації.

Також середній палець не можна показувати у Німеччині – це вважається образою честі, за що передбачений штраф.