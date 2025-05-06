Зокрема у Туреччині туристам теж варто дотримуватися певних правил, щоб не образити місцевих жителів, не порушити закон і не потрапити в неприємності. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Ніколи не робіть цього в Єгипті: 10 правил, які туристи повинні знати
Що не варто робити в Туреччині
- Не зневажайте релігійні звичаї
Не заходьте до мечеті з відкритими плечима або колінами. А якщо ви жінка, варто покрити й голову.
Ніколи не фотографуйте людей під час молитви, а також не демонструйте зневагу до ісламу чи пророка Мухаммеда – це серйозне порушення.
- Не поводьтеся надто відкрито в публічних місцях
Надмірні прояви ніжності, як от поцілунки чи обійми, є поганим тоном в громадських місцях. Туди ж – п'яна або шумна поведінка, особливо в менших містах.
Також не торгуйтеся у магазинах із фіксованими цінами. Торг справді доречний на турецьких базарах, але не в супермаркетах чи брендових бутиках.
Поважайте релігію та місцеві звичаї Туреччини / Pexels
- Не робіть фото військових об'єктів або солдатів
Це може призвести до серйозних проблем з поліцією. Також у Туреччині заборонено фотографувати урядові установи.
- Не говоріть негативно про Ататюрка
Мустафа Кемаль Ататюрк вважається у Туреччині національним героєм. Тому критику або зневажливі висловлювання щодо нього можуть розцінити як кримінальне правопорушення.
Порада. Не нехтуйте чайовими. У Туреччині заведено залишати "на чай" близько 5 – 10% у ресторанах, готелях і для гідів.