В частности в Турции туристам тоже стоит придерживаться определенных правил, чтобы не обидеть местных жителей, не нарушить закон и не попасть в неприятности. Об этом пишет 24 Канал.
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Что не стоит делать в Турции
- Не пренебрегайте религиозными обычаями
Не заходите в мечеть с открытыми плечами или коленями. А если вы женщина, стоит покрыть и голову.
Никогда не фотографируйте людей во время молитвы, а также не демонстрируйте пренебрежение к исламу или пророку Мухаммеду – это серьезное нарушение.
- Не ведите себя слишком открыто в публичных местах
Чрезмерные проявления нежности, вроде поцелуев или объятий, является дурным тоном в общественных местах. Туда же – пьяное или шумное поведение, особенно в меньших городах.
Также не торгуйтесь в магазинах с фиксированными ценами. Торг действительно уместен на турецких базарах, но не в супермаркетах или брендовых бутиках.
Уважайте религию и местные обычаи Турции / Pexels
- Не делайте фото военных объектов или солдат
Это может привести к серьезным проблемам с полицией. Также в Турции запрещено фотографировать правительственные учреждения.
- Не говорите негативно об Ататюрке
Мустафа Кемаль Ататюрк считается в Турции национальным героем. Поэтому критику или пренебрежительные высказывания в отношении него могут расценить как уголовное преступление.
Совет. Не пренебрегайте чаевыми. В Турции принято оставлять "на чай" около 5 – 10% в ресторанах, отелях и для гидов.