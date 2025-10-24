В одній з країн Європи масово пересідають на електромобілі: у чому причина

У 2025 році кількість електромобілів у Данії перевищила пів мільйона. Відповідно кожен шостий автомобіль на данських дорогах зараз є електричним.

Такий "стрибок" популярності електромобілів зафіксували у 2024 році, коли їх було зареєстровано приблизно 200 тисяч. Про це пише 24 Канал з посиланням на DR.

З чим це пов'язано?

За даними організації інтересів власників автомобілів FDM, кожен шостий автомобіль у Данії зараз є електричним. Станом на зараз у країні зареєстровано понад 500 тисяч електромобілів.

Причиною називають падіння цін на цю категорію авто, стабільні податки та швидкий розвиток інфраструктури зарядних станцій. Найбільше зростання електромобілів на данських автошляхах помітили минулого року. Тоді було зареєстровано 200 тисяч нових електромобілів.

Цього тижня в уряді Данії прийняли рішення відмовитися від запровадження податків на електромобілі у 2026 році. Очевидно, це й далі позитивно впливатиме збільшення популярності цих авто.

Чи зросла популярність у світі?