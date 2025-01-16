Популярні острови закриються для туристів, але будуть винятки: про кого мовиться

Фарерські острови продовжують завойовувати визнання як один з найкращих туристичних напрямків у світі. У 2023 році архіпелаг прийняв 130 000 іноземних відвідувачів, що майже втричі перевищує кількість його постійного населення – приблизно 53 000 осіб.

Прагнучи сприяти сталому туризму та розв'язати проблему надмірного туризму, влада Фарерських островів оголосила про тимчасове закриття кількох популярних туристичних локацій з 1 по 3 травня 2025 року. У цей період доступ буде обмежений лише 80 туристами-добровольцями, пише 24 Канал з посиланням на AFAR Media.

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Фарери закриваються для туристів, але запрошують 80 волонтерів

У відповідь на надзвичайну популярність напрямку серед мандрівників, уряд оголосив про впровадження нових заходів, спрямованих на стримування напливу відвідувачів. Ці дії покликані забезпечити довгострокове процвітання острова, одночасно керуючи зростанням туризму.

Так, з 1 по 3 травня 2025 року Фарерські острови закриють деякі зі своїх найпопулярніших локацій для всіх, окрім 80 волонтерів.

Волонтери, які братимуть участь у різних сервісних проєктах, будуть винагороджені безплатним проживанням та харчуванням, а також отримають вовняну шапку, виготовлену місцевим дизайнером.

Програма є основним двигуном у будівництві стежок, оглядових майданчиків та інших об'єктів, які мають вирішальне значення для підтримки краси островів. Так, ми гарантуємо, що завжди на крок попереду збереження навколишнього середовища,

– сказав Йохан Паулі Хельгасон, менеджер з розвитку Visit Faroe Islands.

З моменту започаткування пілотного проєкту "Закритий для обслуговування, відкритий для волонтерського туризму" у 2019 році понад 600 волонтерів з 50 країн світу взяли участь у 54 проєктах на 10 островах архіпелагу.

Що відомо про пропозицію

Починаючи з 14 січня 2025 року потенційні волонтери мали 48 годин, щоб зареєструвати свою особисту інформацію на сайті visitfaroeislands.com.

Період реєстрації завершиться 16 січня, після чого з-поміж зареєстрованих учасників випадковим чином буде відібрано 50 осіб. Крім того, 30 кандидатів будуть обрані на основі їхнього відповідного досвіду, пов'язаного з проєктами 2025 року.



Фарерські острови тимчасово закриють для туристів / Pexels

Visit Faroe Islands 22 січня 2025 року зв'яжеться з 80 обраними волонтерами електронною поштою. Кожен отримає персональний промокод, який дозволить йому забронювати авіаквитки на Фарерські острови зі знижкою від національної авіакомпанії Atlantic Airways. Хоча волонтери будуть відповідальні за покриття вартості своїх перельотів, промокод надасть їм значну знижку.



У рамках ініціативи волонтери запрошуються до участі в проєктах, які передбачають ходьбу по нерівній місцевості. Учасники повинні будуть використовувати основні інструменти, включаючи молотки, тачки та лопати. При цьому для участі в роботах не потрібно мати спеціальних навичок.



Учасники повинні бути не молодше 18 років до першого робочого дня, й повинні бути готові до 3 повних робочих днів.



Також учасники зможуть самостійно вивчати країну до і після офіційних дат програми.

З метою сприяння культурному обміну учасники програми 2025 матимуть можливість зануритися в багату культуру Фарерських островів. Працюючи разом з місцевими волонтерами та менеджерами проєкту, учасники долучатимуться до спільних зусиль, які сприятимуть взаєморозумінню та співпраці.

Важливо, що в кожній команді з технічного обслуговування буде рівне співвідношення іноземних учасників та місцевих жителів, що забезпечить збалансований та інклюзивний досвід.