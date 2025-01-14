Планування подорожі до країни криги, пінгвінів та таємниць не буде бюджетною, але організувати таку пригоду – цілком реально. 24 Канал з посиланням на тік-ток @by_by_duck розповідає у скільки обійдеться поїздка в Антарктиду.
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Скільки коштує подорож до Антарктиди
Ціна дуже залежить від багатьох факторів – дата подорожі, кількість днів, тип каюти тощо.
Якщо це подорож на розкішному лайнері, то приблизно 15 000 доларів. Але туристам показують не лише станцію "Вернадського", а й деякі інші острови та пропонують різну розважальну програму,
– розповідає Марія Павловська, дослідниця Антарктики і морська біологиня.
За її словами, в Антарктиду не ходять бюджетні лайнери, й "попросити тур подешевше" – не вийде, оскільки цей напрямок вважається "люксовим".
Також є варіант мандрівки на яхті, яка обійдеться приблизно у 6 000 доларів. На думку дослідниці, така подорож цікавіша, адже ти стаєш частиною команди, спиш в маленькому "ящичку" та приймаєш душ в носовій частині палуби.
У скільки обійдеться поїздка в Антарктиду: дивіться відео
Коли найкраще відвідати Антарктиду
Золотий час для мандрівки в Антарктиду – з листопада по березень. У цей час триває місцеве літо.
Однак варто розуміти, що тепло не буде, й пакувати у валізку теплі речі. Окрім того, туристам рекомендують неодмінно взяти з собою гумові чоботи.