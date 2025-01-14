Планирование путешествия в страну льдов, пингвинов и тайн не будет бюджетным, но организовать такое приключение – вполне реально. 24 Канал со ссылкой на тик-ток @by_by_duck рассказывает во сколько обойдется поездка в Антарктиду.

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Сколько стоит путешествие в Антарктиду

Цена очень зависит от многих факторов – дата путешествия, количество дней, тип каюты и тому подобное.

Если это путешествие на роскошном лайнере, то примерно 15 000 долларов. Но туристам показывают не только станцию "Вернадского", но и некоторые другие острова и предлагают различную развлекательную программу,

– рассказывает Мария Павловская, исследовательница Антарктики и морской биолог.

По ее словам, в Антарктиду не ходят бюджетные лайнеры, и "попросить тур подешевле" – не получится, поскольку это направление считается "люксовым".

Также есть вариант путешествия на яхте, которая обойдется примерно в 6 000 долларов. По мнению исследовательницы, такое путешествие интереснее, ведь ты становишься частью команды, спишь в маленьком "ящичке" и принимаешь душ в носовой части палубы.

Во сколько обойдется поездка в Антарктиду: смотрите видео

Когда лучше всего посетить Антарктиду

Золотое время для путешествия в Антарктиду – с ноября по март. В это время продолжается местное лето.

Однако следует понимать, что тепло не будет, и паковать в чемоданчик теплые вещи. Кроме того, туристам рекомендуют непременно взять с собой резиновые сапоги.