Троє туристів застрягли в Татрах, слідуючи маршрутом, рекомендованим ChatGPT. Про це пише 24 Канал з посиланням на Portal Tatrzański.

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Туристи застрягли в горах, довірившись ChatGPT

Під час нещодавнього інциденту в Татрах туристи під керівництвом широко розповсюдженого чат-бота ChatGPT, обрали небезпечний маршрут з Долини П'яти польських ставків до Гала-Гонсенікова. Рішення піти найкоротшим шляхом зіграло з ним злий жарт.

Через складні погодні умови – густий туман та хуртовину – вони не змогли подолати перевал Кшижні, що змусило рятувальників втрутитися і надати їм допомогу.

На щастя, ніхто з туристів не постраждав, але їхня довіра до сучасних технологій значно похитнулася.

Увага. Цей маршрут – з Долини П'яти польських ставків до Гала-Гонсенікова – вважають небезпечним та не рекомендують вибирати його, особливо взимку.

Водночас експерти з пішохідного туризму підкреслили, що звичайна карта залишається найкращим інструментом для туристів при плануванні своїх маршрутів.