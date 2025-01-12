Atlantis the Royal Dubai відкрився в січні 2023 року і посів перше місце в рейтингу найдорожчих номерів у готелі у світі. Який вигляд має найдорожчий готельний номер у світі, показує 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Найдорожчий готельний номер у світі на 20 кімнат

20-кімнатний люкс – це вітрина розкоші, що охоплює 18 і 19 поверхи. Цей екстравагантний номер має чотири спальні, простору вітальню, їдальню, повністю обладнану кухню, бар і спеціальну ігрову зону.

Ми хотіли, щоб це було дуже елегантно, велично і привабливо для всіх. Гості повинні почуватися тут, як удома,

– зазначив Тімоті Келлі, президент Atlantis.

До слова, в ігровій зоні є дизайнерський стіл для пінг-понгу від відомого розкішного бренду Louis Vuitton. Простір також включає приватний офіс і терасу з пейзажним басейном. Відвідувачі можуть насолоджуватися приголомшливим панорамним видом на знакові пам'ятки, зокрема Бурдж-Халіфу, Айн-Дубай і Перську затоку.

За ніч перебування у номері доведеться заплатити 99 772 доларів: дивіться відео

Інтер'єр номера вражає вишуканістю: мармур Calacatta прикрашає стіни, підлогу та кухонні поверхні, додаючи елегантності простору площею 1128 квадратних метрів. Шовкові штори, килими з вовни й 800-ниткові простирадла доповнюють атмосферу розкоші.

Коли ви входите, перше, що привертає увагу, – це склепінчасті фоє із високими стелями та декоративними елементами. Камінь тут грає роль мистецтва,

– підкреслив Келлі.

Панорамний пентхаус, розташований на найвищій точці готелю: розкішне відео

Серед інших елементів оформлення:

туалетне приладдя Hermès,

халати Frette,

золоті гребінці та зубні щітки,

146-дюймовий телевізор.

Варто зазначити, що в люксі можуть розміститися до дев'яти дорослих і чотирьох дітей. Крім того, всі кімнати в блоці, де розміщений люкс, з'єднані з Королівським особняком, що робить загальну кількість кімнат приголомшливою – їх 20.

Готель "Atlantis the Royal Dubai": дивіться відео

У готелі також є особисті тренери, персонал спортзалу, і до люксу можна додати спортзал або масажний кабінет.

Крім того, є окремий ліфт і кухня для клієнтів, щоб забезпечити конфіденційність і безпеку.