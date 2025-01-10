Астролог Стеф Койфман у матеріалі для Condé Nast Traveler, як повідомляє 24 Канал, розповіла, які місця варто відвідати у 2025 році, з огляду на ваш знак Зодіаку.

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Куди поїхати в подорож у 2025-му кожному знаку Зодіаку

Овен – Земля Королеви Мод, Антарктида

Сміливо закликаючи до пригод, астрологи заохочують цих людей приймати виклики та ставити перед собою амбітні цілі. На горизонті 2025 року однією з таких може стати відвідування всіх семи континентів. Це прагнення обіцяє унікальний досвід на незвіданих територіях.

Телець – Перуанська Амазонія

Для тих, хто цінує найкращі речі в житті, насолода розкішшю не виключає глибокої вдячності до світу природи. Цього року любителів подорожей заохочують досліджувати перуанську Амазонію – місце, яке обіцяє безпрецедентні пригоди і захопливі краєвиди. Експедиційний круїз по Амазонці надасть унікальну можливість зануритися в одну з найдинамічніших екосистем планети.

Близнюки – Гренландія

У 2025 році мандрівники можуть дослідити унікальні ландшафти Гренландії, щоб отримати незвичний відпочинок та безліч історій, якими можна буде поділитися після повернення. Країна відома своїми фіордами та арктичними морськими пейзажами – ідеально для шукачів надзвичайних пригод.

Рак – Праяградж (Аллахабад), Індія

У 2025 році ви будете надзвичайно спраглі до духовних пробуджень і спілкування з божественним. Так, з 13 січня по 26 лютого в Праяграджі відбудеться Кумбх Мела. Це шановане індуїстське паломництво, яке відбувається лише раз на 12 років на місці священного злиття трьох великих річок в Індії.

Лев – Куба

Варто розглянути можливість відвідати Кубу, де є безліч можливостей для вечірок, які ви так полюбляєте. Острівна держава багата на культурні пропозиції – від жвавих ритмів традиційної сальси до появи сучасних джазових фестивалів і модних лаунж-барів.

Діва – Нацпарк Ель-Імпропейбл, Аргентина

У 2025 році, можливо, ви нарешті здійсните мрію всього життя – триденне річкове сафарі в аргентинському національному парку Ель-Імбебел. Ви зможете побачити унікальні види, такі як тапіри, мурахоїди й, якщо посміхнеться фортуна, навіть ягуарів.

На додаток до сафарі, тут можна відпочити в Лос-Пальмаресі, де до вашої уваги цілий ряд розваг, зокрема каякінг і верхова їзда.

Терези – Західна Нігерія

Цього року ви можете запланувати поїздку до Нігерії на відкриття Музею західноафриканського мистецтва в місті Бенін, де будуть представлені репатрійовані бронзові статуї та інші предмети розграбованої культурної спадщини, які раніше зберігалися в європейських та американських колекціях. Ви також можете вирушити до Лагосу, де проходить безліч цікавих заходів.

Скорпіон – Палау

У 2025 році ви матимете більше свободи для мандрівок. Ваш напрямок – Палау. Плануйте поїздку до цієї мальовничої країни на більш спокійні місяці – червень і серпень або кінець квітня і початок грудня.

Для отримання найбільш приємних вражень рекомендується планувати поїздку в період з 11 серпня по 3 вересня, коли погода, як правило, помірніша – більше тепла і менше опадів

Стрілець – Топ-Енд, Австралія

Ви обожнюєте широкі, відкриті простори, а ще краще – ті, де світить сонце? Тоді подумайте про подорож до австралійської Північної території, яку місцеві жителі називають просто Топ-Енд. Вирушайте на пішохідні екскурсії вдень і круїзи для спостереження за зорями вночі, або ж відвідайте батьківщину ватчанів.

Козоріг – Марсель, Франція

Якщо Париж здається вам перенасиченим туристичним напрямком, зверніть свою увагу на Марсель. Це жваве місто, відоме своїм унікальним поєднанням традицій і сучасності.

Літо знаменує собою пік туристичного сезону в Марселі, що приносить як захоплення, так і виклики. Тому слід подумати про планування своїх поїздок у січні, квітні або червні, особливо в період з 6 по 17 червня, згідно з астрологічними прогнозами.

Водолій – Ла-Пас, Болівія

Ла-Пас, жвава столиця Болівії, продовжує зачаровувати мандрівників, які шукають унікальних вражень. Цього року країна святкує своє двохсотріччя і запропонує безліч подій та заходів для туристів.

Астрологи рекомендують другу половину жовтня – початок листопада як оптимальний час для візиту. Але найкращим місяцем називають кінець вересня – початок жовтня.

Риби – Каракол, Киргизстан

Каракол відомий як столиця пригод Центральної Азії. Тут є гори, озеро, піші прогулянки, каякінг, парапланеризм, катання на лижах і конях. Чому б не почати новий рік яскраво?

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, хіромантія та інші подібні практики не є науковими дисциплінами. Матеріали на ці теми часто мають розважальний характер – їх не варто розглядати як надійний інструмент для ухвалення рішень або складання планів.