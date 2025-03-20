Світовий рейтинг щастя 2025: яка країна в лідерах і на якому місці Україна

Щороку визначають найщасливіші країни у світі. І вже восьмий рік поспіль звання лідера отримує Фінляндія.

Україна теж є в рейтингу, щоправда, значно нижче. Про це пише 24 Канал з посиланням на World Happiness Report 2025.

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Найщасливіші країни світу 2025

Світовий звіт про щастя, опублікований 20 березня, висвітлює рівень добробуту націй у всьому світі. У звіті, підготовленому Центром досліджень добробуту Оксфордського університету у співпраці з Gallup та Мережею рішень для сталого розвитку ООН, представлено рейтинг 147 країн світу.

Фінляндія знову визнана найщасливішою країною світу, восьмий рік поспіль очолюючи цей престижний рейтинг. Історично склалося так, що понад століття тому країна входила до складу Російської імперії, але у XX столітті Фінляндія успішно захищала себе від численних вторгнень з боку Москви.

У рейтингу, що оцінює якість життя, Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди увійшли до п'ятірки найкращих країн. Він складався виключно на основі самооцінок якості життя, які люди дають самі собі.

Сполучені Штати зафіксували найнижчий показник за всю історію, посівши 24-те місце в останньому звіті. Тим часом Велика Британія, яка посіла 23-тє місце, показала найнижчий середній показник якості життя з моменту створення звіту у 2017 році.

Згідно з нещодавнім звітом, Україна опустилася на 111-те місце в глобальному рейтингу, що є зниженням її попередньої позиції, яка у 2023 році становила 105-те місце. Це значне падіння порівняно з 2021 роком, коли країна посідала 98 місце до початку війни.



Перші 34 країни у рейтингу щастя / Фото World Happiness Report 2025

До слова, раніше з'явився рейтинг 10 найкращих готелів Європи 2025.

Рейтинг щастя: коротко

В оцінці глобальної якості життя рейтинги країн складають на основі середнього трирічного показника якості життя різних груп населення.

Команда міждисциплінарних експертів, до якої входять фахівці з економіки, психології та соціології, досліджує фактори, що сприяють розбіжностям між країнами та змінам у часі. Їхній аналіз розглядає низку впливових елементів, зокрема:

ВВП на душу населення,

очікувана тривалість здорового життя,

наявність того, на кого можна покластися,

відчуття свободи,

щедрість,

сприйняття корупції.

На відмінності між країнами впливає ціла низка факторів, а рейтинги відображають лише відповіді, які люди дають, коли їх просять оцінити своє життя.