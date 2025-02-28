Попав на гроші й ще заборону отримав: п'яного туриста зловила поліція за стрибок у фонтан Треві

Поки Рим готується до піка туристичного сезону, влада бореться з проблемами, пов'язаними з надмірним туризмом і безвідповідальною поведінкою відвідувачів. Під час нещодавнього інциденту туриста з Нової Зеландії оштрафували на 520 доларів.

Він стрибнув у культовий фонтан Треві. Це вкотре підкреслило проблеми, з якими стикаються місцеві чиновники в управлінні напливом мандрівників, пише 24 Канал з посиланням на CNN Travel.

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Туриста оштрафували за пірнання у фонтан Треві

Увечері 23 лютого турист і двоє його супутників були затримані поліцією за спробу проникнути на площу біля культового фонтану Треві всупереч місцевим правилам. Під час втручання поліції 30-річний чоловік зумів вирватися і стрибнув у фонтан.

Річ у тім, з 2024 року місто запровадило новий ліміт відвідувачів перед фонтаном – 400 осіб одночасно. Наразі територія доступна щодня з 9 ранку до 9 вечора, але чиновники розглядають варіант запровадження скромної плати за вхід.

Під час нещодавнього інциденту в Римі новозеландця оштрафували за порушення правил – увійшов на контрольовану територію та наблизився до фонтану. Чоловік переліз через мармурові скульптури, які оточують басейн фонтану.



Фонтан Треві у Римі / Фото Unsplash

За словами речника римської поліції, ймовірно, турист був у стані алкогольного сп'яніння під час злочину.

Крім штрафу новозеландець також отримав довічну заборону відвідувати цю пам'ятку.

Овертуризм і фонтан Треві

Поліція Риму заявляє, що щороку близько дюжини туристів отримують покарання за різні порушення, пов'язані з фонтаном. Порушення варіюються від занурювання пальців до занурення пляшок з водою.

Також правоохоронці повідомляють про збільшення кількості спроб потенційних злодіїв, які націлені вкрасти частину з приблизно 1,5 мільйона євро в монетах – туристи кидають їх у воду фонтану, щоб повернутися знову.

Тепер ці монети щодня збираються муніципальними службовцями, а згодом передаються на благодійність.