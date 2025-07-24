Від України до Британії: небезпечна рослина продовжує тероризувати світ

Велика Британія веде тривалу боротьбу з інвазивною рослиною борщівником ще з 19 століття. Від нього страждають в усьому світі, зокрема і в Україні, де він швидко поширюється на незайнятих територіях.

І з останніх повідомлень, у Британії ця рослина почала з'являтися в районах, де її раніше не було. Так, днями малюк з Ньюкасла отримав опіки другого ступеня і болісний пухир розміром зі сливу після зіткнення з борщівником, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що сталося з малюком у Британії після зустрічі з борщівником?

У Британії трирічний Бруклін збирав квіти дорогою до дитячого садка і зірвав борщівник, якого раніше ніколи не бачив. Що його чекає – він і подумати не міг.

Наступного дня на його пальці з'явився пухир, і тієї ж ночі він "ніби роздувся", збільшившись у чотири рази, й наповнившись гноєм.



Бруклін після зіткнення з борщівником / Фото Pen News

Маленького Брукліна доставили до відділення невідкладної допомоги районної лікарні Саут-Тайнсайд. На щастя, у лікарні він почав одужувати. Лікарі попросили батьків і хлопчика бути обережнішими в майбутньому.

Чим небезпечний гігантський борщівник?

Інвазивний гігантський борщівник, що походить з Кавказу та Центральної Азії, став значною проблемою у Великій Британії з моменту його інтродукції як декоративної рослини у 1817 році. Сьогодні його розповсюдження неконтрольоване, особливо вздовж берегів річок, де його насіння легко переноситься водою.

У 2015 році Майк Дадді з Фонду річок басейну Мерсі назвав гігантський борщівник "без тіні сумніву найнебезпечнішою рослиною у Великій Британії".



Що треба знати про борщівник / Фото Pen News

Сік гігантського борщівника становить серйозну небезпеку для здоров'я, оскільки він пригнічує природний захист шкіри від сонячного світла. Це може призвести до серйозних опіків під час перебування на сонці, а уражена шкіра залишається чутливою до ультрафіолетового випромінювання роками. Крім того, потрапляння ультрафіолету в очі може призвести до стійкої сліпоти.

Щороку тисячі людей, включаючи дітей і домашніх тварин, отримують травми від випадкової зустрічі з гігантським борщівником у дикій природі.