Як побороти борщівник на ділянці

Найдієвішим способом при знищенні борщівника є застосування гербіцидів, повідомляє 24 Канал. Їх варто використовувати одразу після виявлення рослини на території.

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Найкраще обробляти борщівник до початку його цвітіння, використовуючи розчин, концентрація якого у 2 – 3 рази перевищує вказану в інструкції. Обробку земельної ділянки треба проводити з інтервалом 2 – 3 тижні у похмуру погоду.

Важливо! Обов'язково користуйтеся захисним одягом і рукавичками, щоб уникнути контакту з токсичним соком рослини.

Якщо борщівник уже зацвів, гербіциди будуть малоефективні. У цьому випадку слід вручну зрізати суцвіття й одразу їх спалити, щоб запобігти розмноженню самосівом.

Які ще методи боротьби існують

При значному поширенні рослини може допомогти її спалення. Для цього суцвіття та плоди змочують легкозаймистою рідиною. Підпалювати слід з особливою обережністю, адже борщівник виділяє легкозаймисті ефірні олії.

Застосовують також агротехнічні методи. Наприклад, можна обрізати коріння на глибині 5 – 10 см плоскорізом, обов'язково прибираючи точку росту. Якщо рослина охопила велику площу, ефективною буде оранка в період вегетації. Залежно від рівня зараженості, повне знищення борщівника може тривати від 2 до 7 років. Восени орати не рекомендується – це може сприяти його подальшому поширенню.

Зверніть увагу! Регулярний догляд за ділянкою – ще один важливий крок. Молоді паростки, що з'являються протягом літа, можна просто виполювати. Головне – не запускати проблему і постійно контролювати територію.