Знаходить місце за скриншотом: у Google "Карти" з'явилась корисна функція

У застосунку Google "Карти" з'явилася функція, яка стане дуже корисною в подорожах. Вона дає змогу шукати локацію за зображенням.

Також ця функція буде корисна тим, хто зберігає зображення з назвами цікавих закладів. Про це пише 24 Канал із посиланням на 9to5Google.

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Як працює нова функція Google "Карти"

Відтепер "Карти" здатні визначати локацію за скриншотом, навіть без вказівки адреси. Функція працює на базі нейромережі Google Gemini.

Вона шукає місця за впізнаваними об'єктами на зображеннях. Якщо місце популярне або відоме, то його точно вдасться знайти.

Пошук можна здійснити як і за окремим зображенням, імпортувавши його і з галереї, так і за всіма одразу, які є на пристрої.

Якщо ви надасте доступ до всіх фотографій – Google автоматично знайде нові скриншоти з локаціями й помістить їх у карусель для перегляду.

Також застосунок автоматично пропонує зберегти місце в розділ "Ви", звідки його легко перенести в потрібну колекцію.

Як здійснити пошук за скриншотом у Google "Карти": дивіться відео

Поки що функція доступна тільки на iOS і підтримує лише англійську мову. Проте з часом вона запрацює і на Android.

Загалом існує безліч застосунків, які можуть спростити життя під час подорожі. Раніше ми писали про 5 корисних додатків для українців у Польщі.