Гренландія активує пункт про незалежність: заговорили про референдум щодо відділення від Данії

Лідер керівної партії Гренландії виступив за незалежність острова від Данії. Він заявив, що потрібно якнайшвидше провести референдум щодо цього питання.

Лідер соціал-демократичної партії Гренландії "Сіумут" Ерік Єнсен заявив, що країна хоче деколонізації. Про це пише 24 Канал із посиланням на DR.

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За що виступає керівна партія Гренландії

Раніше в партії "Сіумут" були розбіжності стосовно цього питання, однак тепер її голова Ерік Єнсен підтримав шлях до незалежності.

Він зазначив, що його партія підтримує активізацію статті 21 Закону про самоврядування, в якій мовиться про можливість проведення референдуму щодо незалежності.

Наразі у Гренландії вже діє комісія, яка досліджує правовий шлях до державності.

У нас є напрацювання комісії, які були прийняті. Окрім того, ми можемо робити щось паралельно, ми можемо активувати статтю 21 і почати переговори з урядом Данії. Це те, на чому ми будемо будувати передвиборчу кампанію,

– заявив лідер партії.

11 березня цього року у Гренландії відбудуться вибори. Але Єнсен заявив, що очікує на проведення референдуму "наступного виборчого періоду".

Це те, чого ми хочемо досягти. Це наша амбіція. Але, звичайно, це має відбуватись у тісній співпраці з населенням Гренландії. І це дуже важливо. Щоб ні в кого не було сумнівів щодо того, за що голосувати. Ми хочемо, щоб до нас ставилися як до рівних. Ми не були рівними вже багато років. Ми бачили багато наших співгромадян у Гренландії, з якими поводилися нерівноправно. Ми хочемо деколонізації,

– заявив Єнсен.

Водночас він зазначив, що населення має бути проінформоване щодо наслідків. Також Гренландії ще слід розглянути "деякі фінансові аспекти".