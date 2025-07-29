Албанія "захопила" частину Греції на карті Міноборони: реакція країни не забарилась
- Міністерство оборони Албанії опублікувало карту, де частина грецької території зображена як албанська, що викликало обурення в Греції.
- Греція наголосила, що такі публікації можуть негативно вплинути на відносини між країнами, та передала Албанії ноту протесту.
Офіційний журнал Міністерства оборони Албанії випустив статтю із зображенням, де частина грецької території позначена як "албанська". Це викликало неабияке обурення в Афін.
У матеріалі Берлінський конгрес 1878 року Міноборони Албанії заявило, що деякі землі Греції нібито "історично" належать їм. Про це пише 24 Канал із посиланням на Newsbomb.gr.
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На які території Греції зазіхнула Албанія?
Gazeta Ushtria з нагоди 147-ї річниці Берлінського конгресу опублікувала карту, де Корфу, Превеза, Ігумениця, Нарди, Йоаніна та Гревена позначені як "історичні албанські території".
Автори статті заявили, мовляв, те, що ці території належать Греції – нібито "історична несправедливість" щодо албанців.
Стаття у газеті Міноборони Албанії / newsbomb.gr
Натомість речник уряду Греції Павлос Марінакіс заявив, що ця стаття "є абсолютно неісторичною". Він сказав, що в той період Албанії як незалежної держави ще не існувало.
Він також пояснив, що ті землі перебували під управлінням Османської імперії, і жили там переважно греки.
Греція наголошує в усіх напрямках, що в період, коли докладаються зусилля для зміцнення відносин між двома країнами, такі публікації можуть мати лише негативний вплив,
– заявив речник уряду Греції Павлос Марінакіс.
Міністерство закордонних справ Греції передало Албанії відповідну ноту протесту. Воно заявило, що такі публікації можуть мати лише негативний вплив.
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