Офіційний журнал Міністерства оборони Албанії випустив статтю із зображенням, де частина грецької території позначена як "албанська". Це викликало неабияке обурення в Афін.

У матеріалі Берлінський конгрес 1878 року Міноборони Албанії заявило, що деякі землі Греції нібито "історично" належать їм. Про це пише 24 Канал із посиланням на Newsbomb.gr.

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На які території Греції зазіхнула Албанія?

Gazeta Ushtria з нагоди 147-ї річниці Берлінського конгресу опублікувала карту, де Корфу, Превеза, Ігумениця, Нарди, Йоаніна та Гревена позначені як "історичні албанські території".

Автори статті заявили, мовляв, те, що ці території належать Греції – нібито "історична несправедливість" щодо албанців.



Стаття у газеті Міноборони Албанії / newsbomb.gr

Натомість речник уряду Греції Павлос Марінакіс заявив, що ця стаття "є абсолютно неісторичною". Він сказав, що в той період Албанії як незалежної держави ще не існувало.

Він також пояснив, що ті землі перебували під управлінням Османської імперії, і жили там переважно греки.

Греція наголошує в усіх напрямках, що в період, коли докладаються зусилля для зміцнення відносин між двома країнами, такі публікації можуть мати лише негативний вплив,

– заявив речник уряду Греції Павлос Марінакіс.

Міністерство закордонних справ Греції передало Албанії відповідну ноту протесту. Воно заявило, що такі публікації можуть мати лише негативний вплив.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Чехії спалахнув скандал через підручник історії – чехам не сподобалась згадка про походження слов'ян з території сучасної України.