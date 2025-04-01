Знову Греція під ударом: через потужний циклон затоплює популярні острови – шокуючі кадри

Сильний шторм пронісся над грецькими островами Парос і Міконос, спричинивши значні повені. У відповідь на екстремальні погодні умови місцева влада закрила школи та заборонила рух транспорту.

Мешканців і туристів просять нікуди не їздити – рятувальникам довелося рятувати кількох людей, чиї машини застрягли і їх понесло потоком. Про це пише 24 Канал з посиланням на Protothema.

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У Греції через потужний циклон затоплює острови

Інтенсивні зливи в популярних туристичних містах Парікія та Науса призвели до значних повеней, вода затопила вулиці, змела автомобілі та сміття.

Місцева влада Паросу повідомила, що пожежники успішно врятували 13 осіб, які застрягли під час шторму, і супроводили їх до їхніх домівок. Чиновники підтвердили, що в результаті негоди немає постраждалих або зниклих безвісти.



Через потужний циклон острови Греції затоплює / Фото greekcitytimes

На Міконосі, де рівень повені був відносно помірним, були залучені екскаватори, щоб прокласти шлях для паводкових вод, які проривалися повз прибережні кафе і ресторани.

Протягом 2 годин йшов дуже сильний дощ, в результаті річки вийшли з берегів, сталися зсуви,

– розповів губернатор Пароса Костас Бізас.

У відповідь на занепокоєння влада санкціонувала закриття шкіл і дитячих садків на Паросі, Міконосі та ще двох островах Егейського моря, починаючи з вівторка, 1 квітня. Служба цивільного захисту також розіслала попередження на мобільні телефони, закликаючи мешканців залишатися вдома.

Що відбувається в Греції: дивіться відео

А муніципальні бригади та приватні підрядники розчищали дороги, заблоковані обваленим камінням, а екстрені служби рятували застряглих автомобілістів.

Автомобілі опинилися під водою: дивіться відео

На кількох островах поблизу Паросу, що входить до групи Кікладських островів в Егейському морі, на південний схід від материкової частини Греції, зберігається штормове попередження.

Тим часом на Санторіні поступово знижуються сейсмічні поштовхи, тож, чи можна планувати відпочинок на грецький острів в 2025-му.