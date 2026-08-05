Температура підніметься до 40 градусів: половину Польщі охопила екстремальна спека

Вже половина території Польщі охоплена неймовірно високими температурами: через спеку у 38 градусів за Цельсієм в деяких регіонах оголосили про найвищий рівень небезпеки.

5 серпня, у середу, значні частини Польщі та України потерпатимуть від хвилі спеки. Найспекотнішу погоду прогнозують для центрально-південної частини країни, пише RMF24.

Що відомо про спеку в Польщі?

В деяких регіонах країни, особливо на півдні та у центрі, максимальні температури сьогодні вдень досягнуть 40 градусів за Цельсієм. Вночі ситуація покращиться не дуже сильно: стовпчик термометра не опуститься нижче позначки у 20 градусів.

У зв'язку з цією спекою для всієї країни оголошені попередження про спеку різного рівня, що будуть діяти до вечора.

I рівень небезпеки оголосили для Західної Померанії та Підляшшя – там очікуються 32 – 33 градуси, і це найпрохолодніша температура на сьогодні. На заході країни та у кількох повітах на півночі, зокрема й для Познані, оголосили II рівень небезпеки. Залежно від округу, температура може досягнути 36 градусів.

А ось найжаркіше, аж до 40 градусів, буде в Кельце, Кракові та Перемишлі. Лише дещо нижчі температури прогнозують у Вроцлаві – там стовпчик термометра показуватиме 35 градусів за Цельсієм.

Хвиля спеки у багатьох регіонах Польщі буде супроводжуватися грозами та сильними дощами.

Яка ситуація у решті Європи?

Тим часом на решті континенту спека принесла з собою посухи: відразу кілька великих річок зміліли до рекордних рівнів. Найнижчий рівень води за історію спостережень зафіксували на Рейні, що між Німеччиною та Нідерландами, а також у Дунаї.

Окрім того, дуже сильно зменшилася кількість води й у По – найдовшій річці Італії.