5 августа, в среду, значительные районы Польши и Украины будут страдать от жары. Самую жаркую погоду прогнозируют для центрально-южной части страны, пишет RMF24.

Что известно о жаре в Польше?

В некоторых регионах страны, особенно на юге и в центре, максимальные температуры сегодня днем достигнут 40 градусов по Цельсию. Ночью ситуация улучшится не слишком сильно: столбик термометра не опустится ниже отметки в 20 градусов.

В связи с этой жарой для всей страны объявлены предупреждения о жаре разного уровня, которые будут действовать до вечера.

I уровень опасности объявлен для Западной Померании и Подляшья – там ожидаются 32–33 градуса, и это самая прохладная температура на сегодня. На западе страны и в нескольких уездах на севере, в том числе в Познани, объявлен II уровень опасности. В зависимости от района температура может достичь 36 градусов.

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А вот жарче всего, вплоть до 40 градусов, будет в Кельце, Кракове и Перемышле. Лишь несколько более низкие температуры прогнозируют во Вроцлаве – там столбик термометра покажет 35 градусов по Цельсию.

Волна жары во многих регионах Польши будет сопровождаться грозами и сильными дождями.

Какова ситуация в остальной Европе?

Между тем на остальной части континента жара принесла с собой засуху: сразу несколько больших рек пересохли до рекордных уровней. Самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений зафиксировали на Рейне, что протекает между Германией и Нидерландами, а также на Дунае.

Кроме того, значительно уменьшилось количество воды и в По – самой длинной реке Италии.