Рекордне обміління Рейну пов'язують із посухою, і його помітили також і в кількох інших Європейських річках – зокрема у Дунаї та По, пише BBC.

Що відомо про обміління Рейну?

Наприкінці липня дуже низький рівень води помітили у 44% вимірювальних станцій на Рейні, а також у 78% вимірювальних станцій на Дунаї. Про те повідомили у Німецькій інформаційній системі моніторингу низького рівня води.

Судноплавна глибина на вузькій ділянці Рейну поряд з містом Кауб 25 липня знизилася до 25 сантиметрів – а востаннє такий низький показник фіксували ще 2018 року. Згодом цей рівень дещо підвищився.

Водомірний пост у Каубі – це один з основних індикаторів судноплавства на Рейні, адже він демонструє, наскільки навантаженими можуть бути судна. І коли рівень води падає, це дуже сильно обмежує внутрішні річкові перевезення.

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Представник Управління водних шляхів та судноплавства Райну Мартін Волтерс, втім, вважає, що повної зупинки судноплавства вдасться уникнути. Але для того, аби зменшити осадку кораблів, доведеться вживати певних запобіжних заходів – зокрема й розділяти багаж по більшій кількості суден.

З часом це може призвести до того, що вартість перевезень зросте, а з постачанням певних товарів виникнуть проблеми.

До слова, попереднього тижня до найнижчих позначок за останні 30 років опустився також рівень води у Дунаї – це зафіксували у Румунії та Сербії. А Угорщині через неймовірно низький рівень води довелося зупинити роботу єдиної атомної електростанції.

Найнижчого рівня наприкінці липня досягла й найдовша річка Італії – По. Через посуху влада вже оголосила про високий рівень небезпеки по усій її долині, а експерти вже попереджають про можливі перебої з постачанням води.