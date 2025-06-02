Заїхати стане майже неможливо: популярний курорт обмежив в'їзд та оренду авто

На іспанському острові Ібіца ввели обмеження на в'їзд автівок. Все для того, аби скоротити кількість транспортних засобів на дорогах курорту.

Через високий наплив туристів та перевантаження доріг місцева влада обмежила кількість транспортних засобів у високий сезон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Нові обмеження на Ібіці

Починаючи з 1 червня, на Ібіці можуть перебувати до 20 168 автомобілів нерезидентів на день. Ба більше, 16 000 з них – орендовані автомобілі, які можна взяти напрокат безпосередньо на острові.

Решта 4 168 – квота для приватних автомобілів, які прибувають на Ібіцу поромами з портів Барселони, Денії, Валенсії або Пальми. У такому випадку потрібно отримати відповідний дозвіл, який коштує 1 євро на день.

Обмеження діятимуть до 30 вересня. Голова уряду Ібіци заявив, що нові правила ввели для того, щоб "гарантувати стійкість" острова.

Проблеми з туризмом на Ібіці

Ібіца, як і багато інших курортних місць Іспанії, страждає від надмірного туризму. На острові проживають всього 150 тисяч людей, однак щороку туди приїжджають аж 3,6 мільйона туристів на рік.

За останні 20 років кількість автомобілів на дорогах Ібіци зросла у чотири рази. Якщо у 2002 році їхня щоденна кількість становила 51 тисячу, то у 2022 році – вже 207 тисяч.

До слова, нещодавно через надмірний туризм відбулися гучні протести на Канарських островах. Місцеві жителі обурені, що через велику кількість мандрівників постійно виникають затори й ростуть ціни на житло.