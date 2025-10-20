Поїздка до США стане ще дорожчою: країна запроваджує новий імміграційний збір
- Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для отримання чи продовження гуманітарного дозволу на перебування.
- Збір запроваджено для забезпечення підзвітності та запобігання шахрайству, але можливі винятки для українських біженців, які будуть опубліковані у Федеральному реєстрі.
Відтепер туристам, що хочуть відвідати США, доведеться заплатити більше, адже Міністерство внутрішньої безпеки США та USCIS запроваджують новий обов'язковий збір.
Для того, аби отримати чи продовжити гуманітарний дозвіл на перебування у США, потрібно буде заплатити обов'язковий збір у розмірі 1000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на USCIS.
Кому потрібно буде платити імміграційний збір?
Сплачуватимуть збір у розмірі 1000 доларів відвідувачі США, яким надають імміграційне звільнення під чесне слово – тобто дозвіл на тимчасове перебування у країні, зазвичай у надзвичайних чи гуманітарних випадках.
Parole, за отримання якого відтепер потрібно буде платити – це дозвіл в'їхати до Штатів чи залишитися там тимчасово без повноцінної візи чи грін-карти. Зазвичай надають його людям, що прибувають до США за гуманітарними програмами, або ж тим, хто потребує тимчасового захисту – біженцям, евакуйованим, людям з окупованих територій тощо). Також дозвіл на перебування можуть надати тим людям, що чекають розгляду іншого імміграційного статусу.
Отож, українці, що перебувають у США чи прибувають туди за програмою "Uniting for Ukraine (U4U)", підпадають під категорію людей, що отримують parole. Це значить, що для отримання дозволу на перебування у США, або ж для продовження такого дозволу доведеться сплатити 1000 доларів.
Втім, з нового закону є винятки, перелік який буде опублікований у Федеральному реєстрі, тож є ймовірність, що українські біженці підпадатимуть під ці винятки.
У департаменті заявляють, що збір вводять з метою "забезпечення підзвітності та запобігання поширеному шахрайству", пише The Hill.
