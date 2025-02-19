Не тільки США і Канада: які країни дають громадянство при народженні дитини

Деякі країни надають громадянство за правом народження (jus soli). Тобто малюки, які там народилися, автоматично стають громадянами таких держав.

Зокрема це право діє у США та Канаді, однак не лише вони видають громадянство народженим на їхній території немовлятам, розповідає 24 Канал.

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У яких ще країнах автоматично дають громадянство за правом народження

Окрім США та Канади, є ще країни, які автоматично надають громадянство всім дітям, народженим на їхній території, незалежно від громадянства батьків. Зокрема це:

Аргентина;

Бразилія;

Мексика;

Венесуела;

Гаяна;

Парагвай;

Перу;

Уругвай;

Сент-Кітс і Невіс;

Барбадос.

Але більшість країн не все ж не надають громадянство лише за фактом народження. Зокрема в ЄС майже всі країни дотримуються принципу jus sanguinis (право крові), тобто громадянство передається від батьків.

Водночас в деяких державах ЄС діє обмежене jus soli, коли громадянство дітям видають за додаткових умов.

У яких випадках країни ЄС видають громадянство дітям іноземців

Ірландія – народжена там дитина отримує громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином Ірландії або Великої Британії, або проживав легально в Ірландії щонайменше 3 роки до народження дитини.

– народжена там дитина отримує громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином Ірландії або Великої Британії, або проживав легально в Ірландії щонайменше 3 роки до народження дитини. Франція – надає автоматичне громадянство з 18 років, якщо народжена там дитина проживала в країні щонайменше 5 років з 11-річного віку. Часом громадянство можна отримати раніше (з 13 або 16 років) за певних умов.

– надає автоматичне громадянство з 18 років, якщо народжена там дитина проживала в країні щонайменше 5 років з 11-річного віку. Часом громадянство можна отримати раніше (з 13 або 16 років) за певних умов. Німеччина – видає громадянство малюку, якщо хоча б один із батьків має постійний дозвіл на проживання і прожив у країні щонайменше 8 років.

– видає громадянство малюку, якщо хоча б один із батьків має постійний дозвіл на проживання і прожив у країні щонайменше 8 років. Португалія – дитина може отримати громадянство, якщо хоча б один із батьків проживав у країні 1 рік перед народженням немовляти.

– дитина може отримати громадянство, якщо хоча б один із батьків проживав у країні 1 рік перед народженням немовляти. Бельгія – надає новонародженому автоматичне громадянство, якщо хоча б один із батьків проживав там 5 років до цього.

В інших країнах ЄС народжені там діти можуть стати громадянами значно пізніше, шляхом натуралізації. Тобто якщо після народження дитина проживає там легально тривалий час, то згодом може подати запит на громадянство.

Також часто країни ЄС надають громадянство дітям, які там народилися й не отримали громадянство будь-якої іншої країни.