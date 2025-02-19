В частности это право действует в США и Канаде, однако не только они выдают гражданство рожденным на их территории младенцам, рассказывает 24 Канал.

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В каких еще странах автоматически дают гражданство по праву рождения

Кроме США и Канады, есть еще страны, которые автоматически предоставляют гражданство всем детям, рожденным на их территории, независимо от гражданства родителей. В частности это:

Аргентина;

Бразилия;

Мексика;

Венесуэла;

Гайана;

Парагвай;

Перу;

Уругвай;

Сент-Китс и Невис;

Барбадос.

Но большинство стран не все же не предоставляют гражданство только по факту рождения. В частности в ЕС почти все страны придерживаются принципа jus sanguinis (право крови), то есть гражданство передается от родителей.

В то же время в некоторых государствах ЕС действует ограниченное jus soli, когда гражданство детям выдают при дополнительных условиях.

В каких случаях страны ЕС выдают гражданство детям иностранцев

Ирландия – рожденный там ребенок получает гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Ирландии или Великобритании, или проживал легально в Ирландии не менее 3 лет до рождения ребенка.

– рожденный там ребенок получает гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Ирландии или Великобритании, или проживал легально в Ирландии не менее 3 лет до рождения ребенка. Франция – предоставляет автоматическое гражданство с 18 лет, если рожденный там ребенок проживал в стране не менее 5 лет с 11-летнего возраста. Иногда гражданство можно получить раньше (с 13 или 16 лет) при определенных условиях.

– предоставляет автоматическое гражданство с 18 лет, если рожденный там ребенок проживал в стране не менее 5 лет с 11-летнего возраста. Иногда гражданство можно получить раньше (с 13 или 16 лет) при определенных условиях. Германия – выдает гражданство малышу, если хотя бы один из родителей имеет постоянный вид на жительство и прожил в стране не менее 8 лет.

– выдает гражданство малышу, если хотя бы один из родителей имеет постоянный вид на жительство и прожил в стране не менее 8 лет. Португалия – ребенок может получить гражданство, если хотя бы один из родителей проживал в стране 1 год перед рождением младенца.

– ребенок может получить гражданство, если хотя бы один из родителей проживал в стране 1 год перед рождением младенца. Бельгия – предоставляет новорожденному автоматическое гражданство, если хотя бы один из родителей проживал там 5 лет до этого.

В других странах ЕС рожденные там дети могут стать гражданами значительно позже, путем натурализации. То есть если после рождения ребенок проживает там легально длительное время, то впоследствии может подать запрос на гражданство.

Также часто страны ЕС предоставляют гражданство детям, которые там родились и не получили гражданство любой другой страны.