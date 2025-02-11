В США работает принцип "права земли" (jus soli), закрепленный в 14-й поправке к Конституции. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Эта страна ЕС быстрее всего выдает гражданство: какие условия

Как работает принцип предоставления гражданства рожденным в США

Любой ребенок, рожденный в США, автоматически получает гражданство страны. Этот принцип действует в Вашингтоне, во всех 50 штатах и на территориях страны (например, Пуэрто-Рико, Гуам и т.д.). Малышам выдают свидетельство о рождении, которое является доказательством гражданства.

Некоторые женщины специально едут в США, чтобы родить там и обеспечить гражданство своему ребенку. Это не является незаконным, если виза получена честно. Однако если выяснится, что виза была получена с сокрытием намерения рожать, то могут возникнуть проблемы с иммиграционными органами.



"Родовой туризм" в США популярен среди украинок, это не является незаконным / Pexels

Выдается ли гражданство родителям ребенка

Родители не получают никаких прав на гражданство или даже на легальное пребывание в США только потому, что их ребенок там родился.

Однако когда ребенок достигнет 21 года, то может подать заявку на воссоединение семьи, чтобы помочь родителям получить зеленую карту (постоянное проживание). Этот процесс не является автоматическим и зависит от многих факторов, в частности статуса родителей и законов, которые будут действовать на тот момент.