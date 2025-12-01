В Ірані ситуація з водою стала критичною: влада розглядає можливу евакуацію Тегерана

В Ірані набирає обертів наймасштабніша за десятиліття водна криза. Рівень посухи в країні досяг критичної позначки, а влада вперше публічно заговорила про можливу евакуацію столиці.

За даними Iran International, водосховища Тегерана заповнені менш ніж на 5%, а середній показник по країні не перевищує 10%, передає 24 Канал.

Що відбувається в Ірані?

Осінні опади становили лише 10% від кліматичної норми, що зробило цей сезон найсухішим за останні 50 років. Президент Масуд Пезешкіан заявив, що без рясних зимових дощів близько 10 мільйонів мешканців столиці можуть бути змушені покинути місто.

Криза вже відчутна в повсякденному житті іранців:

воду подають за жорстким графіком,

люди вимушені стояти у довгих чергах до водовозів,

гідроелектростанції фактично зупинилися,

промисловість і сільське господарство зазнають різкого спаду.

Економісти попереджають: перебої з водою неминуче спричинять стрімке зростання цін та нові удари по економіці країни.



Що відбувається в Ірані / Фото The New York Times

Чому так сталося?

Фахівці Al Jazeera називають серед головних причин катастрофи виснаження ґрунтових вод, будівництво численних гребель та неефективне управління водними ресурсами з боку держави.

В Ірані прокидається давній вулкан: що відомо?

Вулкан Тафтан в Ірані, що не вивергався 700 000 років, демонструє ознаки накопичення тиску газу під поверхнею. Дослідники закликають ретельніше моніторити вулкан, хоча на цей час великої небезпеки виверження немає.