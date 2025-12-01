В Иране ситуация с водой стала критической: власти рассматривают возможную эвакуацию Тегерана

В Иране набирает обороты самый масштабный за десятилетие водный кризис. Уровень засухи в стране достиг критической отметки, а власти впервые публично заговорили о возможной эвакуации столицы.

По данным Iran International, водохранилища Тегерана заполнены менее чем на 5%, а средний показатель по стране не превышает 10%, передает 24 Канал.

Что происходит в Иране?

Осенние осадки составили лишь 10% от климатической нормы, что сделало этот сезон самым сухим за последние 50 лет. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что без обильных зимних дождей около 10 миллионов жителей столицы могут быть вынуждены покинуть город.

Кризис уже ощутим в повседневной жизни иранцев:

воду подают по жесткому графику,

люди вынуждены стоять в длинных очередях к водовозам,

гидроэлектростанции фактически остановились,

промышленность и сельское хозяйство испытывают резкий спад.

Экономисты предупреждают: перебои с водой неизбежно повлекут за собой стремительный рост цен и новые удары по экономике страны.



Что происходит в Иране / Фото The New York Times

Почему так произошло?

Специалисты Al Jazeera называют среди главных причин катастрофы истощение грунтовых вод, строительство многочисленных плотин и неэффективное управление водными ресурсами со стороны государства.

