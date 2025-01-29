В Іспанії триває війна з туристами: чи варто їхати у 2025 році

В Іспанії спостерігається сплеск масових протестів, оскільки місцеві жителі висловлюють своє розчарування впливом надмірного туризму. Скаржаться на те, що наплив туристів робить повсякденне життя дедалі складнішим – дефіцит житла, зростання вартості життя, нестачі води та безлад на вулицях.

На тлі цього місцева влада вживає різних заходів. Як вони позначаться на туристах, які планують свою відпустку в Іспанії, й чи варто взагалі туди їхати у 2025-му, розповідає 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Іспанія бореться з овертуризмом

Намагаючись розв'язати проблему овертуризму, іспанська влада запровадила низку суворих заходів. З 2 грудня 2024 року нові правила значно посилять процес реєстрації туристів, особливо під час заселення в готелі. А популярні туристичні напрямки по всій країні запроваджують обмеження на короткострокову оренду житла.

Торік Іспанія прийняла рекордні 94 мільйони туристів, закріпивши свої позиції як провідного світового напрямку. Приплив відвідувачів… зробив значний внесок в економіку Іспанії, адже на туризм припадає близько 12 відсотків ВВП,

– йдеться в повідомленні.

Попри всі виклики, Іспанія продовжує розглядати туризм як важливу частину своєї економіки. Зараз країна працює над тим, щоб досягти балансу між економічними перевагами та потребами своїх громадян.

Що врахувати туристам перед поїздкою в Іспанію

У відповідь на занепокоєння щодо впливу туристичної оренди житла кілька міст Іспанії запроваджують нові правила, зокрема і для туристів. Малага оголосила про заборону на будівництво нових об'єктів оренди в 43 районах, а Барселона, згідно з повідомленнями, готова ввести повну заборону на короткострокову оренду протягом наступних кількох років.

Попри ці обмеження, туристи й надалі матимуть доступ до розміщення в готелях та короткострокової оренди квартир на більшій частині території Іспанії.

Крім того, мандрівникам, які орендують автомобіль або бронюють проживання в готелі в Іспанії, тепер доведеться надавати більше документів через новий закон, який вимагає від власників готелів і компаній з прокату автомобілів відправляти особисту інформацію уряду з міркувань національної безпеки.

До числа даних, які збиратимуться, входять паспортні дані, домашні адреси та платіжна інформація, яку використовують мандрівники старше 14 років, нагадує видання.



Чи обмежує Іспанія туристів / Фото Unsplash

Чому так відбувається

Експерти пояснили такі рішення щодо житла в Іспанії – у великих містах, таких як Барселона та Мадрид, стрімке зростання орендної плати створює значні проблеми для мешканців, особливо серед молодого населення, чиї доходи не встигають за стрімким зростанням вартості житла.

Ситуація ще більше ускладнюється зростанням цін на житло в містах і прибережних регіонах, де короткострокові договори оренди, орієнтовані в першу чергу на туристів, призводять до підвищення орендної плати для місцевих мешканців.