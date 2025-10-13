Укр Рус
13 жовтня, 11:05
2

Рекордні зливи, зруйновані дороги, сотні евакуйованих: Іспанію накрив шторм "Аліса"

Альона Захарова
Основні тези
  • Шторм "Аліса" обрушився на Каталонію та Валенсію, викликавши рекордні зливи та масштабні повені, що призвели до евакуації сотень людей.
  • У постраждалих районах оголошено надзвичайний стан, призупинено рух поїздів, а влада закликала мешканців працювати дистанційно.

У неділю, 12 жовтня, потужний шторм "Аліса" обрушився на Каталонію та Валенсійську автономну область, спричинивши масштабні повені, перебої транспорту й евакуацію сотень людей.

Про це повідомляє El Mundo, передає 24 Канал. 

Що відомо про потужний шторм?

Найбільше постраждали південні райони провінції Таррагона:

  • Монтсіа,
  • Баш-Ебре,
  • Рібера-д'Ебре,
  • Баш-Камп,
  • Терра-Альта, 

Там уряд Каталонії оголосив надзвичайний стан. Через затоплення доріг і мостів Червоний Хрест надає допомогу близько 500 постраждалим, яких тимчасово розмістили у муніципальних будівлях регіону. 

Рекордна кількість опадів 

Як пише El País, за добу у регіоні Монтсіа випало понад 270 літрів дощу на квадратний метр, більшість – лише за півтори години. У місті Мас-де-Барберанс зафіксовано рекордні 271,9 літра, а потоки води змивали автомобілі, сміттєві контейнери та підтоплювали вулиці у містах: 

  • Ла-Рапіта,
  • Санта-Барбара,
  • Годалл. 

У Валенсії рівень опадів сягнув 300 літрів, а на островах Колумбретес – понад 325 літрів, що стало рекордом сезону. Через негоду влада припинила рух поїздів на Середземноморському коридорі між Барселоною та Валенсією.

Що каже влада?

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон заявила, що школи у п'яти районах залишаться закритими, а мешканців закликали працювати дистанційно й не виходити з дому без потреби. 

Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілла провів термінове засідання Комітету цивільного захисту (CECAT) для координації рятувальних дій. 

Останні новини про шторм

  • Станом на понеділок, 13 жовтня, шторм "Аліса" поступово слабшає, однак синоптики попереджають про нову холодну хвилю з Атлантики, яка може знову принести зливи до Середземноморського регіону Іспанії.
  • Минулої осені схід Іспанії вже пережив катастрофічні повені, які забрали життя понад 200 людей. Справу досі розслідують іспанські суди – зокрема, щодо підозри у службовій недбалості з боку урядовців, включно з тодішнім прем’єр-міністром Педро Санчесом.
  • У липні 2025 року в Каталонії через сильні дощі також почалися масштабні повені, наразі рятувальники шукають двох людей, які зникли безвісти.