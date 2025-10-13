Рекордні зливи, зруйновані дороги, сотні евакуйованих: Іспанію накрив шторм "Аліса"
- Шторм "Аліса" обрушився на Каталонію та Валенсію, викликавши рекордні зливи та масштабні повені, що призвели до евакуації сотень людей.
- У постраждалих районах оголошено надзвичайний стан, призупинено рух поїздів, а влада закликала мешканців працювати дистанційно.
У неділю, 12 жовтня, потужний шторм "Аліса" обрушився на Каталонію та Валенсійську автономну область, спричинивши масштабні повені, перебої транспорту й евакуацію сотень людей.
Що відомо про потужний шторм?
Найбільше постраждали південні райони провінції Таррагона:
- Монтсіа,
- Баш-Ебре,
- Рібера-д'Ебре,
- Баш-Камп,
- Терра-Альта,
Там уряд Каталонії оголосив надзвичайний стан. Через затоплення доріг і мостів Червоний Хрест надає допомогу близько 500 постраждалим, яких тимчасово розмістили у муніципальних будівлях регіону.
Рекордна кількість опадів
Як пише El País, за добу у регіоні Монтсіа випало понад 270 літрів дощу на квадратний метр, більшість – лише за півтори години. У місті Мас-де-Барберанс зафіксовано рекордні 271,9 літра, а потоки води змивали автомобілі, сміттєві контейнери та підтоплювали вулиці у містах:
- Ла-Рапіта,
- Санта-Барбара,
- Годалл.
У Валенсії рівень опадів сягнув 300 літрів, а на островах Колумбретес – понад 325 літрів, що стало рекордом сезону. Через негоду влада припинила рух поїздів на Середземноморському коридорі між Барселоною та Валенсією.
Шторм "Аліса" причинив підтоплення: дивіться відео
Що каже влада?
Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон заявила, що школи у п'яти районах залишаться закритими, а мешканців закликали працювати дистанційно й не виходити з дому без потреби.
Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілла провів термінове засідання Комітету цивільного захисту (CECAT) для координації рятувальних дій.
Останні новини про шторм
- Станом на понеділок, 13 жовтня, шторм "Аліса" поступово слабшає, однак синоптики попереджають про нову холодну хвилю з Атлантики, яка може знову принести зливи до Середземноморського регіону Іспанії.
- Минулої осені схід Іспанії вже пережив катастрофічні повені, які забрали життя понад 200 людей. Справу досі розслідують іспанські суди – зокрема, щодо підозри у службовій недбалості з боку урядовців, включно з тодішнім прем’єр-міністром Педро Санчесом.
- У липні 2025 року в Каталонії через сильні дощі також почалися масштабні повені, наразі рятувальники шукають двох людей, які зникли безвісти.