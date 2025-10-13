Рекордные ливни, разрушенные дороги, сотни эвакуированных: Испанию накрыл шторм "Алиса"
- Шторм "Алиса" обрушился на Каталонию и Валенсию, вызвав рекордные ливни и масштабные наводнения, приведшие к эвакуации сотен людей.
- В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение, приостановлено движение поездов, а власти призвали жителей работать дистанционно.
В воскресенье, 12 октября, мощный шторм "Алиса" обрушился на Каталонию и Валенсийскую автономную область, вызвав масштабные наводнения, перебои транспорта и эвакуацию сотен людей.
Об этом сообщает El Mundo, передает 24 Канал.
Смотрите также Приходится часами стоять в очереди: какая европейская столица стала самым перенаселенным городом
Что известно о мощном шторме?
Больше всего пострадали южные районы провинции Таррагона:
- Монтсиа,
- Баш-Эбре,
- Рибера-д'Эбре,
- Баш-Камп,
- Терра-Альта,
Там правительство Каталонии объявило чрезвычайное положение. Из-за затопления дорог и мостов Красный Крест оказывает помощь около 500 пострадавшим, которых временно разместили в муниципальных зданиях региона.
Рекордное количество осадков
Как пишет El País, за сутки в регионе Монтсиа выпало более 270 литров дождя на квадратный метр, большинство – всего за полтора часа. В городе Мас-де-Барберанс зафиксировано рекордные 271,9 литра, а потоки воды смывали автомобили, мусорные контейнеры и подтапливали улицы в городах:
- Ла-Рапита,
- Санта-Барбара,
- Годалл.
В Валенсии уровень осадков достиг 300 литров, а на островах Колумбретес – более 325 литров, что стало рекордом сезона. Из-за непогоды власти прекратили движение поездов на Средиземноморском коридоре между Барселоной и Валенсией.
Шторм "Алиса" вызвал подтопление: смотрите видео
Что говорит власть?
Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон заявила, что школы в пяти районах останутся закрытыми, а жителей призвали работать дистанционно и не выходить из дома без надобности.
Президент правительства Каталонии Сальвадор Илла провел срочное заседание Комитета гражданской защиты (CECAT) для координации спасательных действий.
Последние новости о шторме
- По состоянию на понедельник, 13 октября, шторм "Алиса" постепенно ослабевает, однако синоптики предупреждают о новой холодной волне из Атлантики, которая может снова принести ливни в Средиземноморский регион Испании.
- Прошлой осенью восток Испании уже пережил катастрофические наводнения, которые унесли жизни более 200 человек. Дело до сих пор расследуют испанские суды – в частности, по подозрению в служебной халатности со стороны чиновников, включая тогдашнего премьер-министра Педро Санчеса.
- В июле 2025 года в Каталонии из-за сильных дождей также начались масштабные наводнения, сейчас спасатели ищут двух человек, которые пропали без вести.