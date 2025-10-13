Укр Рус
Закордон Новости о жизне за границей Рекордные ливни, разрушенные дороги, сотни эвакуированных: Испанию накрыл шторм "Алиса"
13 октября, 11:05
2

Рекордные ливни, разрушенные дороги, сотни эвакуированных: Испанию накрыл шторм "Алиса"

Алена Захарова
Основні тези
  • Шторм "Алиса" обрушился на Каталонию и Валенсию, вызвав рекордные ливни и масштабные наводнения, приведшие к эвакуации сотен людей.
  • В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение, приостановлено движение поездов, а власти призвали жителей работать дистанционно.

В воскресенье, 12 октября, мощный шторм "Алиса" обрушился на Каталонию и Валенсийскую автономную область, вызвав масштабные наводнения, перебои транспорта и эвакуацию сотен людей.

Об этом сообщает El Mundo, передает 24 Канал.

Смотрите также Приходится часами стоять в очереди: какая европейская столица стала самым перенаселенным городом

Что известно о мощном шторме?

Больше всего пострадали южные районы провинции Таррагона:

  • Монтсиа,
  • Баш-Эбре,
  • Рибера-д'Эбре,
  • Баш-Камп,
  • Терра-Альта,

Там правительство Каталонии объявило чрезвычайное положение. Из-за затопления дорог и мостов Красный Крест оказывает помощь около 500 пострадавшим, которых временно разместили в муниципальных зданиях региона.

Рекордное количество осадков

Как пишет El País, за сутки в регионе Монтсиа выпало более 270 литров дождя на квадратный метр, большинство – всего за полтора часа. В городе Мас-де-Барберанс зафиксировано рекордные 271,9 литра, а потоки воды смывали автомобили, мусорные контейнеры и подтапливали улицы в городах:

  • Ла-Рапита,
  • Санта-Барбара,
  • Годалл.

В Валенсии уровень осадков достиг 300 литров, а на островах Колумбретес – более 325 литров, что стало рекордом сезона. Из-за непогоды власти прекратили движение поездов на Средиземноморском коридоре между Барселоной и Валенсией.

Шторм "Алиса" вызвал подтопление: смотрите видео

Что говорит власть?

Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон заявила, что школы в пяти районах останутся закрытыми, а жителей призвали работать дистанционно и не выходить из дома без надобности.

Президент правительства Каталонии Сальвадор Илла провел срочное заседание Комитета гражданской защиты (CECAT) для координации спасательных действий.

Последние новости о шторме

  • По состоянию на понедельник, 13 октября, шторм "Алиса" постепенно ослабевает, однако синоптики предупреждают о новой холодной волне из Атлантики, которая может снова принести ливни в Средиземноморский регион Испании.
  • Прошлой осенью восток Испании уже пережил катастрофические наводнения, которые унесли жизни более 200 человек. Дело до сих пор расследуют испанские суды – в частности, по подозрению в служебной халатности со стороны чиновников, включая тогдашнего премьер-министра Педро Санчеса.
  • В июле 2025 года в Каталонии из-за сильных дождей также начались масштабные наводнения, сейчас спасатели ищут двух человек, которые пропали без вести.