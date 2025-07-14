Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В Испании бушует непогода

В Каталонии в результате обильных дождей начались масштабные наводнения. Сообщается, что два человека пропали без вести в городе Кубеляс, что примерно в 50 километрах от Барселоны.

По словам очевидцев, они переходили мост и упали в реку Фойш. Пожарные считают, что обоих, вероятно, снесло течением. Сейчас чрезвычайники ищут пропавших без вести с привлечением дронов, вертолетов, подводных команд, а также региональной полиции Каталонии.

Отмечается, что больше всего ливни задели южную часть агломерации Барселоны. Из-за внезапного поднятия уровня воды реки вышли из берегов в нескольких районах, вызвав подтопление.

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В одном из наиболее пострадавших городов, Вилафранка-дель-Пенедес, наводнение затопило первый этаж региональной больницы, что привело к перебоям с электроснабжением и закрытию отделения неотложной помощи. По словам мэра города, всех пациентов перенаправили в другие больницы в регионе и в Барселону. Кроме того, там открыли круглосуточный центр первичной помощи для экстренных случаев.