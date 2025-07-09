Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на fox news.

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Наводнение в Нью-Мексико

Штат Нью-Мексико пострадал от опасного наводнения. Так, стихия сносила на своем пути жилые дома.

По данным СМИ, по меньшей мере три человека погибли. В регионе введено чрезвычайное положение.

В сети обнародовали кадры, как 8 июля наводнение смывает дом в Руидозо, штат Нью-Мексико.

Официальные лица сообщают, что уровень воды в реке Рио-Руидозо поднялся на 6 метров за 30 минут.

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Напомним, что недавно в центрально-южном Техасе в США вдоль реки Гвадалупе произошло большое внезапное наводнение. Из-за этого погибло по меньшей мере 24 человека, десятки детей пропали без вести.