Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters, The New York Times, New York Post и Globe Alerts. СМИ также показали последствия стихийного бедствия.

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Что известно о наводнении в Техасе

Для отдельных районов округа Керр объявили чрезвычайное положение после интенсивных дождей. Городской чиновник Далтон Райс рассказал, что экстремальное наводнение произошло до рассвета. По его словам, это произошло почти без всякого предупреждения.



Последствия наводнения в Техасе / Коллаж New York Post

Шерифская служба округа Керр сообщила о нахождении тел погибших лиц из-за стихийного бедствия. Также известно, что власти ищут 23 девочек из христианского летнего лагеря, которые считаются пропавшими из более 700 детей находившихся там.

Согласно официальным данным, большинство из них сейчас находится в безопасности, однако из-за высокой воды дороги стали непроездными, что усложнило и задержало их эвакуацию. Сейчас их пытаются спасти. Часть из них уже встретилась с родителями.

Также отметим, что судья округа Керр и главный избранный чиновник округа Роб Келли во время брифинга сказал журналистам, что из-за наводнения больше всего пострадали отдельные жилые кварталы, стоянки для трейлеров и кемпинги.

Стихийное бедствие охватило центрально-южный Техас: смотрите видео

Дэн Патрик говорит, что уровень реки Гвадалупе поднялся на 26 футов, это примерно 8 метров, всего за 45 минут во время мощного ливня. Также есть данные об уровне воды 34 футов. Из-за наводнения поисково-спасательные группы привлекали 14 вертолетов.

Кроме вышеупомянутого, также использовали около десятка дронов для обследования района, а сотни спасателей на земле проводили спасательные операции на деревьях и в стремительных водах. Последствия стихийного бедствия пытаются ликвидировать до сих пор.

В этих районах прогнозируются дополнительные осадки. Даже если дождь будет несильным, могут возникать новые наводнения. В следующие 24 – 48 часов сохраняется угроза внезапных наводнений от Сан-Антонио до Вейко, а также риски остаются в западном и центральном Техасе,

– сообщил вице-губернатор Техаса.

Также, по словам американских чиновников, для помощи местным властям в ликвидации последствий привлекли сотрудников Береговой охраны Соединенных Штатов и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

К слову, в конце июня юго-западную китайскую провинцию Гуйчжоу накрыло страшное наводнение. Вода наполовину затопила уже ранее пострадавший от непогоды город Жунцзян. Погибло 6 человек, более 40 тысяч человек эвакуировали.