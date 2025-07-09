Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на fox news.

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Повінь в Нью-Мексико

Штат Нью-Мексико постраждав від небезпечної повені. Так, стихія зносила на своєму шляху житлові будинки.

За даними ЗМІ, щонайменше троє людей загинули. В регіоні запроваджено надзвичайний стан.

В мережі оприлюднили кадри, як 8 липня повінь змиває будинок у Руїдозо, штат Нью-Мексико.

Офіційні особи повідомляють, що рівень води в річці Ріо-Руїдозо піднявся на 6 метрів за 30 хвилин.

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Нагадаємо, що нещодавно в центрально-південному Техасі у США вздовж річки Гвадалупе сталася велика раптова повінь. Через це загинуло щонайменше 24 людини, десятки дітей зникли безвісти.