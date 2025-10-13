Об этом сообщает El Mundo, передает 24 Канал.

Что известно о мощном шторме?

Больше всего пострадали южные районы провинции Таррагона:

Монтсиа,

Баш-Эбре,

Рибера-д'Эбре,

Баш-Камп,

Терра-Альта,

Там правительство Каталонии объявило чрезвычайное положение. Из-за затопления дорог и мостов Красный Крест оказывает помощь около 500 пострадавшим, которых временно разместили в муниципальных зданиях региона.

Рекордное количество осадков

Как пишет El País, за сутки в регионе Монтсиа выпало более 270 литров дождя на квадратный метр, большинство – всего за полтора часа. В городе Мас-де-Барберанс зафиксировано рекордные 271,9 литра, а потоки воды смывали автомобили, мусорные контейнеры и подтапливали улицы в городах:

Ла-Рапита,

Санта-Барбара,

Годалл.

В Валенсии уровень осадков достиг 300 литров, а на островах Колумбретес – более 325 литров, что стало рекордом сезона. Из-за непогоды власти прекратили движение поездов на Средиземноморском коридоре между Барселоной и Валенсией.

Шторм "Алиса" вызвал подтопление: смотрите видео

Что говорит власть?

Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон заявила, что школы в пяти районах останутся закрытыми, а жителей призвали работать дистанционно и не выходить из дома без надобности.

Президент правительства Каталонии Сальвадор Илла провел срочное заседание Комитета гражданской защиты (CECAT) для координации спасательных действий.

Последние новости о шторме