Про це повідомляє El Mundo, передає 24 Канал.

Що відомо про потужний шторм?

Найбільше постраждали південні райони провінції Таррагона:

Монтсіа,

Баш-Ебре,

Рібера-д'Ебре,

Баш-Камп,

Терра-Альта,

Там уряд Каталонії оголосив надзвичайний стан. Через затоплення доріг і мостів Червоний Хрест надає допомогу близько 500 постраждалим, яких тимчасово розмістили у муніципальних будівлях регіону.

Рекордна кількість опадів

Як пише El País, за добу у регіоні Монтсіа випало понад 270 літрів дощу на квадратний метр, більшість – лише за півтори години. У місті Мас-де-Барберанс зафіксовано рекордні 271,9 літра, а потоки води змивали автомобілі, сміттєві контейнери та підтоплювали вулиці у містах:

Ла-Рапіта,

Санта-Барбара,

Годалл.

У Валенсії рівень опадів сягнув 300 літрів, а на островах Колумбретес – понад 325 літрів, що стало рекордом сезону. Через негоду влада припинила рух поїздів на Середземноморському коридорі між Барселоною та Валенсією.

Шторм "Аліса" причинив підтоплення: дивіться відео

Що каже влада?

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон заявила, що школи у п'яти районах залишаться закритими, а мешканців закликали працювати дистанційно й не виходити з дому без потреби.

Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілла провів термінове засідання Комітету цивільного захисту (CECAT) для координації рятувальних дій.

