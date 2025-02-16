Туристи "в захваті": популярний курорт Іспанії запроваджує комендантську годину на розваги

В межах ініціативи з обмеження надмірного туризму влада курортного міста Аліканте запровадила раннє закриття барів, ресторанів і нічних клубів у двох визначених "зонах акустичного насичення". У такий спосіб місто хоче очистити свої вулиці від п'яних бешкетників.

Одна зона охоплюватиме частину Старого міста, тоді як інша зосередиться на центральній частині вулиці Кастаньос. Кількість терас ресторанів теж буде скорочено наполовину, пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

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В Аліканте обмежать роботу ресторанів, барів і клубів

Згідно з новим розпорядженням, що стосується нічного життя, бари та ресторани повинні будуть зачинятися до 1-ї години ночі у п'ятницю і суботу, а також напередодні святкових днів. Нічні клуби закриватимуться пізніше – о 3-й годині ночі. Протягом решти тижня заклади повинні будуть припиняти роботу до 12:30, а нічні клуби – о 1-й годині ночі.

Крім того, вуличні тераси повинні бути прибрані щонайменше за 30 хвилин до закриття.

Цілодобові магазини також зіткнуться з новими обмеженнями: вони повинні будуть зачинятися з 12:30 до 7:00 ранку. Ці правила поширюватимуться на торгові точки, які продають хлібобулочні вироби, їжу на винос, газети та напої.

Міська рада Аліканте схвалила цей захід 11 лютого 2025 року, а набути чинності він може вже наприкінці березня. Цей крок було ухвалено у відповідь на скарги жителів на шум.



Аліканте / Фото Unsplash

Важливим кроком також стало призупинення видачі нових ліцензій для нічних клубів, барів, ресторанів, кафе, караоке-барів та залів для гри в бінго. Призупинено і процес затвердження заявок на нові відкриті тераси.

Водночас місцева влада анонсувала проведення спеціальної поліцейської операції, щоб переконатися, що години закриття дотримуються, а тераси барів очищають, зокрема й розганяють натовпи поблизу приміщень.