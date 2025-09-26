Туристи, які відвідують північноіталійське місто Больцано, незабаром будуть зобов'язані сплачувати щоденний збір за кожну собаку, яку привозять з собою. Вартість буде встановлена на рівні 1,50 євро на добу.

Очікується, що зміни почнуть діяти з 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Stampa та Sky TG24.

Що відомо про збір для собак в Італії?

Провінція Південний Тіроль, де розташоване місто Больцано, стане першим регіоном в Італії, який запровадить туристичний податок спеціально для собак. Кошти, отримані від цього податку, будуть спрямовані на різні місцеві послуги та проєкти, зокрема, на прибирання вулиць та створення спеціальних зон для вигулу домашніх улюбленців.

Також провінція відновлює щорічний податок для власників собак, який був скасований у 2008 році. Вони будуть зобов'язані щорічно сплачувати 100 євро за свого улюбленця.

Крім того, провінція оголосила про скасування обов'язкового ДНК-тестування для собак. Власники, чиї улюбленці вже пройшли ДНК-тестування, будуть звільнені від сплати нового податку на 2 роки.



В італійському місті запроваджують збір для собак / Фото Unsplash

Попри ці зміни, чинний обов'язок власників собак прибирати за своїми домашніми тваринами залишається в силі. Штрафи за його невиконання – від 200 до 600 євро.

Що не можна робити туристам в Італії?