Дуже агресивні: у відомому озері знайшли "монстрів", удвічі більших за людину
- На італійському озері Гарда рибалки занепокоєні через появу гігантських сомів з агресивною поведінкою.
- Соми можуть досягати майже трьох метрів, що є найбільшими розмірами, зафіксованими в Італії.
Рибалки, які працюють на знаменитому італійському озері Гарда, занепокоєні. Вони все частіше фіксують появу гігантських хижаків завдовжки понад два метри.
Річ у тім, що місцеві соми почали виростати занадто великими. Крім того, вони проявляють агресивну харчову поведінку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bresciaoggi.
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Чому це стало проблемою
Соми у Гарді почали виростати більш ніж на 2 метри, що викликає занепокоєння щодо майбутнього місцевої екосистеми. Крім того, ці соми проявляють агресивну харчову поведінку – вони їдять майже все.
Один із рибалок розповів про власний досвід зустрічі із сомом, яка відбулась нещодавно. Чоловік каже, що рибина була розміром майже 3 метри. Фактично це найбільша рибина, яку коли-небудь бачили в Італії.
Минулого тижня ехолот виявив фігуру на глибині близько 25 метрів. Я спустився подивитися, і сом був майже вдвічі більший за мене. Я вирішив не колоти його списом, бо вважаю, що це мало що дало б,
– розповів дайвер Даніеле Бертолоні.
Величезний сом на озері Гарда / Скриншот з відео
Троє друзів, які регулярно полюють на сомів з квітня по жовтень, розповіли, що їхні розміри стають дедалі більшими. Днями вони теж натрапили на сома завдовжки понад 2 метри, який важив близько 80 кілограмів.
Вони боролися з ним майже годину – два гарпуни погнулися, один узагалі зламався.
Зовсім нещодавно такі великі риби були рідкістю, але зараз їхня поява стала тривожним сигналом.
Ще кілька років тому риби такого розміру б предметом наукової фантастики. На жаль, це вже не так, і присутність сомів у найбільшому італійському озері є тривожним щоденним явищем,
– сказав інший рибалка.
Це через те, що зими стали теплими – озеро підтримує високу температуру, дозволяючи сомам знаходити їжу та не втрачати вагу.
До слова, раніше ми розповідали про найспекотніше місце світу, де в літній період риба буквально вариться живцем.