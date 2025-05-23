Дуже агресивні: у відомому озері знайшли "монстрів", удвічі більших за людину

Рибалки, які працюють на знаменитому італійському озері Гарда, занепокоєні. Вони все частіше фіксують появу гігантських хижаків завдовжки понад два метри.

Річ у тім, що місцеві соми почали виростати занадто великими. Крім того, вони проявляють агресивну харчову поведінку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bresciaoggi.

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Чому це стало проблемою

Соми у Гарді почали виростати більш ніж на 2 метри, що викликає занепокоєння щодо майбутнього місцевої екосистеми. Крім того, ці соми проявляють агресивну харчову поведінку – вони їдять майже все.

Один із рибалок розповів про власний досвід зустрічі із сомом, яка відбулась нещодавно. Чоловік каже, що рибина була розміром майже 3 метри. Фактично це найбільша рибина, яку коли-небудь бачили в Італії.

Минулого тижня ехолот виявив фігуру на глибині близько 25 метрів. Я спустився подивитися, і сом був майже вдвічі більший за мене. Я вирішив не колоти його списом, бо вважаю, що це мало що дало б,

– розповів дайвер Даніеле Бертолоні.



Величезний сом на озері Гарда / Скриншот з відео

Троє друзів, які регулярно полюють на сомів з квітня по жовтень, розповіли, що їхні розміри стають дедалі більшими. Днями вони теж натрапили на сома завдовжки понад 2 метри, який важив близько 80 кілограмів.

Вони боролися з ним майже годину – два гарпуни погнулися, один узагалі зламався.

Зовсім нещодавно такі великі риби були рідкістю, але зараз їхня поява стала тривожним сигналом.

Ще кілька років тому риби такого розміру б предметом наукової фантастики. На жаль, це вже не так, і присутність сомів у найбільшому італійському озері є тривожним щоденним явищем,

– сказав інший рибалка.

Це через те, що зими стали теплими – озеро підтримує високу температуру, дозволяючи сомам знаходити їжу та не втрачати вагу.

До слова, раніше ми розповідали про найспекотніше місце світу, де в літній період риба буквально вариться живцем.