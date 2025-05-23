Дело в том, что местные сомы начали вырастать слишком большими. Кроме того, они проявляют агрессивное пищевое поведение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bresciaoggi.

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Почему это стало проблемой

Сомы в Гарди начали вырастать более чем на 2 метра, что вызывает беспокойство относительно будущего местной экосистемы. Кроме того, эти сомы проявляют агрессивное пищевое поведение – они едят почти все.

Один из рыбаков рассказал о собственном опыте встречи с сомом, которая состоялась недавно. Мужчина говорит, что рыба была размером почти 3 метра. Фактически это самая большая рыба, которую когда-либо видели в Италии.

На прошлой неделе эхолот обнаружил фигуру на глубине около 25 метров. Я спустился посмотреть, и сом был почти вдвое больше меня. Я решил не колоть его копьем, потому что считаю, что это мало что дало бы,

– рассказал дайвер Даниэле Бертолони.



Огромный сом на озере Гарда / Скриншот из видео

Трое друзей, которые регулярно охотятся на сомов с апреля по октябрь, рассказали, что их размеры становятся все больше. На днях они тоже наткнулись на сома длиной более 2 метров, который весил около 80 килограммов.

Они боролись с ним почти час – два гарпуна погнулись, один вообще сломался.

Совсем недавно такие большие рыбы были редкостью, но сейчас их появление стало тревожным сигналом.

Еще несколько лет назад рыбы такого размера бы предметом научной фантастики. К сожалению, это уже не так, и присутствие сомов в крупнейшем итальянском озере является тревожным ежедневным явлением,

– сказал другой рыбак.

Это из-за того, что зимы стали теплыми – озеро поддерживает высокую температуру, позволяя сомам находить пищу и не терять вес.

К слову, ранее мы рассказывали о самое жаркое место в мире, где в летний период рыба буквально варится живьем.