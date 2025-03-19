Город Кувейт, построенный в основном из прочного бетона, постепенно становится слишком жарким для безопасного проживания. В летние месяцы находиться на улице там опасно большую часть дня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Уровень жары в Кувейте за гранью понимания европейца

В 2016 году метеостанция на севере Кувейта зафиксировала температуру +54 градуса – третье самое высокое значение в мире. В 2021 году в стране было более 19 дней жары выше +50 градусов и ожидается, что в этом году печальный рекорд будет побит. Кроме этого, прогнозы показывают увеличение температуры в Кувейте почти на +6 градусов до конца века.

Научные данные также свидетельствуют о том, что количество годовых осадков существенно уменьшилось, что приводит к частым и сильным пылевым бурям.

Все дошло до того, что летом 2024 года власти Кувейта установили кондиционеры на улицах, чтобы помочь людям лучше переносить жару.

Также были тревожные отчеты о птицах, которые падают мертвыми с неба, и о морских коньках, которые заживо свариваются в заливе. Даже самые выносливые голуби ищут убежища от яркого солнца.



Кувейт – самый жаркий город в мире / Pexels

Обратите внимание. Температура выше +50 градусов по Цельсию – опасна. Она может привести к серьезным осложнениям: перегреванию, проблем с сердцем и даже смерти.

Исследователи указывают, что если климатические изменения в Кувейте бесконтрольно будут продолжаться, то уровень смертности среди жителей по этой причине может вырасти до 11,7% к концу этого века.

Эксперт по охране окружающей среды Салман Зафар заметил, что также Кувейт может столкнуться с серьезными последствиями глобального потепления в виде наводнений, засух, частых песчаных бурь, потери биоразнообразия, угрозы сельскохозяйственному производству и вспышки болезней.