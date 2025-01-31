Не всяка реклама – хороша: місто Італії бореться з натовпами туристів через TikTok
- Роккаразо, гірськолижний курорт в Італії, ввів обмеження для туристів через масовий наплив, спричинений вірусним відео в TikTok та дешевими квітками.
- Міська влада обмежила кількість туристичних автобусів та зобов'язала агенції бронювати місця в готелях заздалегідь, щоб впоратися з натовпами.
Роккаразо, відомий гірськолижний курорт, розташований в регіоні Абруццо в центральній Італії, запровадив нові обмеження для туристів у відповідь на наплив відвідувачів. Цей сплеск був спричинений вірусним відео в TikTok, а також дешевими квитками.
Місцева влада проводить заходи, щоб впоратися з натовпами і забезпечити безпеку та задоволення всіх гостей і жителів. Про це пише 24 канал з посиланням на The Guardian .
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Роккаразо бореться з натовпами через TikTok
У неділю, 26 січня, Роккаразо пережив несподіваний наплив понад 10 000 відвідувачів з Неаполя та навколишньої Кампанії, які прибули на 260 автобусах.
Сплеск одноденних туристів спричинила неаполітанська інфлюєнсерка TikTok Ріта де Крещенцо, яка поділилася відео та серією фотографій з курорту, охопивши аудиторію в 1,7 мільйона підписників.
Італійське місто бореться з напливом туристів, які звикли TikTok і дешеві квітки / Фото ANSA
Туристичні агенції відреагували на це, просуючи одноденні автобусні тури зі знижками до популярного курорту, що ще більше привабило.
Гірськолижний курорт і раніше мав особливо напружені дні, але ніколи не відчував такого напливу туристів, як минулої неділі,
– сказав мер Франческо ді Донато.
Намагаючись ефективно управляти туризмом, міська влада обмежила кількість туристичних автобусів, якими дозволено в’їхати в місто в суботу та неділю – лише 100 транспортних засобів. Туристичні агенції, які планують тури до Роккаразо, тепер зобов’язані заздалегідь бронювати місця в готелях.
Сама де Крещенко заперечила відповідальність за наплив туристів до курорту та пообіцяла вважати туди найближчої неділі, 2 лютого, причому з ще більшою кількістю людей.